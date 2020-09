Róbert Mak sa po mesiacoch bez klubu dočkal, stal sa súčasťou tímu maďarského šampióna

Slovenský futbalový krídelník Róbert Mak sa stal novým spoluhráčom iného Slováka Michala Škvarku v maďarskom klube Ferencváros Budapešť. Informáciu o tom priniesol oficiálny web úradujúceho maďarského futbalového šampióna.

Dvadsaťdeväťročný bratislavský rodák bol bez klubu od marca 2020, keď ukončil spolupráci s tureckým Konyasporom.

Mak sa chce dostať do formy

V minulosti hral aj v Rusku za Zenit Petrohrad, v Grécku za PAOK Solún a v Nemecku za 1. FC Norimberg. Za slovenskú futbalovú reprezentáciu nastúpil na 58 duelov a strelil v nich 12 gólov.

„Som veľmi šťastný, že som sa stal súčasťou tohto klubu. V prvom rade by som sa veľmi rád dostal do niekdajšej formy. Veľmi ma však motivuje skutočnosť, že ma získal klub, na ktorý čaká play-off Ligy majstrov. Videl som zápas Ferencvárosu proti chorvátskemu Dinamu Záreb, bol fantastický! Postup ďalej bol pre klub veľmi dôležitý. Teraz už len jedna prekážka stojí pred skupinovou časťou Ligy majstrov. Bolo by skvelé v jeseni si zahrať v LM,“ cituje Róberta Maka oficiálny web Ferencvárosu.

Ferencváros úspešný v Lige majstrov

Budapeštiansky Ferencváros si v tohtosezónnej kvalifikácii LM postupne poradil so švédskym Djurgaardenom Štokholm (2:0, doma), škótskym Celticom Glasgow (2:1, vonku) aj spomenutým Dinamom Záhreb (2:1, doma).

V play-off Ligy majstrov ho čaká nórske Molde, prvý duel u súpera odohrá Ferencváros 23.9. a odvetu doma absolvuje o šesť dní neskôr.

Vlani sa predstavil v skupinovej časti Európskej ligy v konkurencii tímov CSKA Moskva, Ludogorec Razgrad a Espanyol Barcelona.