Ročenka SND predstavuje premiéry a repertoár aktuálnej 102. sezóny

V tomto období sme v SND privítali možnosť navýšiť divácku kapacitu na úroveň 50% možnej obsadenosti divadelnej sály. Umožní to aspoň do určitej miery oživiť všetky umelecké aktivity, ktorým sa vedenie divadla, umelci a všetci zamestnanci venovali v uplynulom období. V tejto súvislosti upravujeme program na nasledujúce týždne. Vstupenky si môžete zakúpiť online, ale aj v pokladnici v novej budove SND, kde môžete dostať aj Ročenku 102. divadelnej sezóny.

Uvedomujeme si, že ročenku aktuálnej sezóny ponúkame v čase, keď vstupuje do druhej polovice. V úvodnom slove situáciu ozrejmuje generálny riaditeľ SND Matej Drlička „Naša ročenka je pripravená už pol roka… Nechceli sme avizovať naše plány bez ich finančného krytia. Prišli sme však do bodu, v ktorom sme sa napriek pretrvávajúcim neistotám rozhodli o naše plány s vami podeliť. To, že pracujeme v neistote, totiž neznamená, že nepracujeme,“ uvádza Matej Drlička.

Na začiatku divadelnej sezóny, od septembra, sa v SND začalo intenzívne skúšať a hrať do momentu, keď protipandemické opatrenia 25. novembra 2021 opäť zatvorili aj brány divadiel. Okrem repertoárových predstavení uviedli umelecké súbory SND za necelé tri mesiace sedem premiér – dve činoherné (Glengarry Glen Ross, Matka), jednu opernú (La traviata) a dve baletné (Balet&SĽUK/Tancom k sebe a Popoluška). Vo svojich aktivitách pokračovalo aj Operné štúdio uvedením premiéry dvoch diel Zuzanka Hraškovie a Dido a Aeneas. S veľkým ohlasom sa stretlo gala pri príležitosti jubilea nášho výnimočného operného sólistu Petra Dvorského a zaujímavý galavečer Umenie pre život s hviezdami európskych baletných súborov. Tento projekt je pokračovaním tradície, ktorá vznikla z iniciatívy Národného onkologického ústavu v Bratislave a SND.

Každý z umeleckých súborov zaznamenal aj v tomto náročnom období mimoriadny záujem o živú kultúru. Rešpektujúc všetky protipandemické opatrenia sa sály na predstavenia v SND plnili do posledného povoleného miesta. Pretože, ako ďalej zdôrazňuje vo svojom príhovore v Ročenke SND Matej Drlička: „Dištančná práca vo forme ,home officuʻ a dištančné vzdelávanie si v relatívne krátkom čase našli svoje pevné miesto v našej dennej rutine. Ale živá kultúra, a divadlo zvlášť, sa dištančne robiť nedá,“ a ďalej upozorňuje, že „Situáciu SND zhoršuje aj nedostatočne a zle nastavene financovanie zo strany štátu, ktoré nás drží v zajatí potenciálnej insolventnosti a nekoncepčných rozpočtových opatrení, ktoré vždy prichádzajú

v poslednej chvíli. Svetové divadla plánujú s trojročným predstihom, my s dvojmesačným…“ A to je aj odpoveď na potenciálnu otázku, prečo vydávame Ročenku SND 2021/2022 až teraz.

Riaditeľka Činohry SND Miriam Kičiňová je presvedčená, že v tomto čase, keď panuje neistota, možno práve divadlo ponúka presný opak: „Pokoj, trpezlivosť, odhodlanosť, sústredenie, empatiu, meditáciu, pokoru. A kdesi na druhej strane aj kritiku, triezvu reflexiu, úvahu nad stavom veci, vecnosť.“ Preto premiéry činohry zachytávajú: „Alúziu dravosti v Glengarry Glen Ross, aktualizáciu súčasnosti v Salemských bosorkách, grotesknosť nenávisti v Špine; deformácie rozpadnutého sveta v Ostrove dopĺňa citlivosť Matky, provokačná živelnosť Kým prídu Stouni… a fantazijnosť rozprávky Nebojsa.“

Opera SND prišla od aktuálnej sezóny o zaujímavý hrací priestor – o historickú budovu. Toto obmedzenie prijíma ako výzvu. Čas pandémie nie je tomuto predsavzatiu celkom naklonený.

Riaditeľ Opery SND Lubor Cukr sumarizuje, že ambíciou súboru bolo uviesť v sezóne tri premiéry. Jednu z nich, Donizettiho operu Lucia di Lammermoor, musela však Opera SND zrušiť pre nedostatočné finančné krytie v čase, keď sa malo začať s výrobou scény a kostýmov v Umelecko-dekoračných dielňach SND.

Premiéra Verdiho opery La traviata na konci októbra 2021 sa stretla s mimoriadnym ohlasom (napríklad v ankete DenníkaN rezonoval aj tento titul medzi kultúrnymi počinmi roka).

V sezóne 2021/2022 uvedie operný súbor ešte jednu premiéru, vo februári 2022 Dvořákovu operu Čert a Káča. Ku galavečeru, ktorý sa uskutočnil 25. septembra 2021, v deň jubilea Petra Dvorského, uvedie opera do konca sezóny tematicky zaujímavé koncerty: podstatnú časť večera v marci bude tvoriť Pucciniho Messa di gloria, v apríli je na programe večer slovenských operných hviezd Simony Šaturovej a Štefana Margitu, na Čarovné noci v opere z diel Leoncavalla, Martinů a Saint- Saënsa pozveme v máji. Do hudby strhujúceho diela Jána Cikkera, opery Vzkriesenie, sa budú môcť návštevníci započúvať na začiatku apríla v koncertom uvedení diela.

Pre deti a mladých divákov je pripravený interaktívny program Príbeh hudby: Tajomstvo ľudského hlasu, v ktorom účinkujú sólisti, orchester a zbor Opery SND a Bratislavský chlapčenský zbor.

Balet SND pod vedením umeleckej riaditeľky Niny Polákovej a výkonnej riaditeľky Andrey

Skočekovej pripravil na úvod sezóny premiéru s názvom Balet&SĽUK, ktorá spojila náš baletný súbor s najväčším profesionálnym folklórnym súborom na Slovensku. Premiéra Prokofievovej baletnej rozprávky Popoluška s medzinárodným realizačným tímom sa konala tesne pred lockdownom. A tak baletný Luskáčik mohol zavítať pod stromček len online. K jedinečnému gala Umenie pre život pribudnú zaujímavé projekty: „V druhej polovici sezóny budeme pokračovať v tom, čo sme si predsavzali pri jej plánovaní – predvádzaní krásy baletu v jeho širokej štýlovej a žánrovej diverzite. Dynamické choreografie v neoklasickom štýle zaujmú vo večere Rukopisy majstrov. V slovenských premiérach uvedieme diela svetových choreografov ako William Forsythe, Jerome Robbins, Craig Davidson a Edwaard Liang, ktorých tvorba nesie punc najvyššej kvality. Pôvodnú tvorbu bude prezentovať štvorica slovenských choreografov na výnimočnom podujatí Fashion Balet Gala, v ktorom sa tanec na javisku stretne s módou,“ charakterizuje aktivity Baletu SND Nina Poláková.

Záver 102. divadelnej sezóny bude patriť na konci júna pokračovaniu tradície Letného gala, na ktorom participujú umelci Opery, Baletu i Činohry SND.

Čas pandémie nie je naklonený múzam, žijeme však v nádeji, že do konca sezóny sa podarí zrealizovať plánované projekty, aby SND pokračovalo v začatých reformách, realizácii premiér, nadväzovaní medzinárodných spoluprác, zvyšovaní návštevnosti s dôrazom na divákov zo vzdialenejších krajov Slovenska, užšími kontaktmi s detským divákom, práci na novom rezervačno-predajnom systéme a príprave rekonštrukcie historickej budovy SND. Generálny riaditeľ SND Matej Drlička zdôrazňuje, že SND smeruje všetky svoje aktivity k divadelným predstaveniam najvyššej umeleckej kvality.

Informačný servis