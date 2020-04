Ročná polárna expedícia bola pre koronavírus ohrozená, napriek komplikáciám bude pokračovať

Organizátori ročnej medzinárodnej polárnej vedeckej expedície oznámili, že našli spôsob, ako napriek komplikáciám spôsobeným pandémiou koronavírusu pokračovať v misii, potrebná však bude trojtýždňová prestávka.

Inštitút Alfreda Wegenera pre polárny a morský výskum v nemeckom Bremerhavene v piatok uviedol, že ľadoborec RV Polarstern bude musieť opustiť svoju pozíciu hlboko v oblasti Arktídy, preraziť okolitý ľad a stretnúť sa s dvoma nemeckými plavidlami, ktoré mu privezú čerstvé zásoby a posádku. Tento manéver je nevyhnutý, pretože dopravné obmedzenia zamerané proti šíreniu koronavírusu znemožňujú dovoz zásob, ktoré mali pôvodne zabezpečiť lietadlo a loď z Nórska.

Líder misie Markus Rex pre agentúru The Associated Press povedal, že vedci budú počas trojtýždňovej prestávky musieť prerušiť viaceré vedecké merania. Stále je to však podľa neho lepšie, ako zrušiť celú misiu, čo pre zavedené obmedzenia hrozilo. “Vzhľadom na veľké výzvy spôsobené globálnou pandémiou sme veľmi radi, že to môžme takto spraviť,“ poznamenal.

RV Polarstern sa vydal na cestu v septembri z nórskeho mesta Tromso. Cieľom projektu MOSAiC (Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate) za 130 miliónov eur je skúmať všetky aspekty klimatického systému v Arktíde. Na lodi sa počas expedície vystrieda približne 600 medzinárodných odborníkov, ktorých úlohou je skúmať ľad, oceán, atmosféru a dokonca aj tamojšiu faunu. Ročný výskum má viesť k väčšej istote pri prognózach budúcich klimatických zmien.