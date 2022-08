Rodák je rád, že dostal dôveru od kouča Silvu a dúfa, že bude za Fulham pravidelne chytať

Slovenský futbalový brankár Marek Rodák je rád, že mohol stáť v bránke anglického klubu FC Fulham v úvodnom zápase Premier League 2022/2023 proti FC Liverpool.

Dvadsaťpäťročný Košičan v ňom vychytal svojmu tímu bod za remízu 2:2. Slovenský reprezentant dúfa, že dostane šancu nadviazať na svoj výkon v ďalších dueloch.

Do tímu prišiel ďalší brankár

Fulham totiž priviedol nemeckého brankára Bernda Lena z konkurenčného Arsenalu Londýn.

„Dobre sa mi chytalo, fanúšikovia vytvorili vynikajúcu atmosféru. Hrať otvárací zápas sezóny doma proti Liverpoolu, tak to nie je nič jednoduché. Uhrali sme remízu 2:2, mohli sme siahnuť aj na lepší výsledok, keďže sme dva razy viedli. Mohli sme však aj prehrať, lebo hostia mali tiež dostatok šancí. Celkovo to hodnotím pozitívne aj z môjho pohľadu. Pre nás v klube je bod cenný a fanúšikovia videli veľmi dobré stretnutie. Musel som sa sústrediť každú jednu sekundu. Boli fázy, keď sme boli dlhší čas pod tlakom. Nebolo jednoduché to vydržať. Museli sme to prežiť a byť neustále v strehu,“ uviedol Rodák pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu.

Rodák priznal, že ho potešila dôvera od trénera Marca Silvu. Zatiaľ však nevie, či bude natrvalo jednotkou v bránke Fulhamu: „Dúfal som v to, že si šancu v úvode sezóny zaslúžim ja. Veril som, že mi ju tréner dá, čo sa napokon aj stalo. Veľmi ma to teší. Odchytal som dobrý zápas a dúfam, že keď som v bránke začal ja, tak to bude ďalej tiež iba na mne.“

Fulhamu pomohol k postupu

Jedenásťnásobný slovenský reprezentant pomohol Fulhamu v minulej sezóne k titulu v druhej najvyššej súťaži a k návratu do Premier League, v 33 zápasoch Championship vychytal 14 duelov bez inkasovaného gólu.

Za londýnsky klub nastúpil spolu do 82 stretnutí a v 34 z nich nelovil loptu zo siete.

V aktuálnom ročníku chce Rodák hlavne zotrvať medzi anglickou futbalovou elitou: „Cieľ je jednoznačný – udržať sa čo najďalej od zostupovej zóny. Každá priečka, ktorá bude od nej čo najviac vzdialená, bude pre nás bonus.“