Rodičia, majte sa na pozore. V okolí Komárna pravdepodobne došlo k pokusu o únos mladých dievčat

Komárňanskí policajti preverujú viaceré oznámenia, že v troch obciach okresu došlo k sledovaniu maloletých detí čiernym vozidlom, ktorého posádka mala lákať deti do auta. Na sociálnej sieti o tom informuje nitrianska krajská polícia.

Posádka lákala dievča do auta

V jednom prípade malo ísť o vozidlo zn. Mercedes a v ďalšom prípade o Volkswagen. Uvedené skutočnosti polícia intenzívne preveruje.

„Na základe jednej z previerok, ktoré vykonali komárňanskí policajti, bolo zistené, že posádka čierneho Mercedesu komunikovala s mladým dievčaťom, ktoré im bolo sympatické a lichotili jej. Týmto konaním sa nedopustili žiadneho protiprávneho konania,“ píše v statuse polícia, v záujme ktorej nie je vyvolávať paniku, ale pôsobiť preventívne.

Rodičia by mali spozornieť

„Aj preto dávame tieto informácie do pozornosti, aby sme informovali rodičov. Upozornite, prosím, deti, aby sa s cudzími ľuďmi nedávali do reči, nech si od nikoho neberú žiadne veci a nenasadajú cudzím ľuďom do auta,“ dodáva polícia, ktorá sa listom v podobnom znení obrátila aj na školy a školské zariadenia v okrese Komárno.