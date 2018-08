Roger Federer naznačil, kedy ukončí kariéru a koho chce mať na rozlúčke

ŽENEVA 29. augusta (WebNoviny.sk) – Švajčiarsky tenista Roger Federer odhalil v nedávnom rozhovore svoje plány na prípadnú rozlúčku s kariérou. Dvadsaťnásobného grandslamového šampióna potešila informácia o pridelení konania budúcoročného Laver Cupu švajčiarskemu mestu Ženeva.

Chce Nadala a ďalšie hviezdy

„Keď bolo oznámené, že Ženeva má záujem privítať Laver Cup, začal som snívať o tom, že by to bolo niečo neuveriteľné a neskutočné pre koniec mojej kariéry,“ zdôveril sa Federer pre francúzsky denník L´Equipe a švajčiarsku stanicu SRF, cituje ho portál tenisovysvet.cz.

„Mohol by som sa porozprávať so všetkými špičkovými hráčmi, s Big Four a Stanom Wawrinkom,“ prezradil 36-ročný Federer svoje plány. Naznačil tak, že by pri svojej rozlúčke s hráčskou kariérou rád videl Rafaela Nadala, Novaka Djokoviča, Andyho Murrayho a Stana Wawrinku.

Prvý Laver Cup sa hral v Prahe

Všetci títo tenisti určovali v uplynulých rokoch nové trendy v tenise. „Možno by sa mi podarilo zohnať toľko špičkových hráčov, s ktorými by sme si spoločne zahrali a do Ženevy, ktorá tenis miluje, by sme priniesli skutočne skvelú udalosť,“ dodal Federer.

Laver Cup sa premiérovo uskutočnil vlani v Prahe. Proti sebe nastúpili výbery Európy a sveta, z víťazstva sa tešil tím Európy. Tohtoročnú edíciu bude hostiť americké Chicago (21.- 23. septembra).