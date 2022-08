Roglič má na Vuelte šancu vyrovnať rekordéra Herasa, Slovinec však nemal ideálnu prípravu

Už v piatok 19. augusta sa netradične v holandskom Utrechte začne záverečná Grand Tour aktuálnej cyklistickej sezóny – španielska Vuelta.

Jeho príprava nebola ideálna

Na štarte nebude chýbať trojnásobný víťaz tohto podujatia z ostatných troch ročníkov Slovinec Primož Roglič, ktorému v tíme Jumbo-Visma budú pomáhať Talian Edoardo Affini, Američan Sepp Kuss, Austrálčania Rohan Dennis s Chrisom Harperom aj Holanďania Sam Oomen, Robert Gesink a Mike Teunissen.

Príprava 32-ročného víťaza časovky jednotlivcov z vlaňajších OH v Tokiu nebola ideálna, poznačilo ju zranenie na tohtoročnej Tour de France.

„Veľmi sa tešíme, že Primož môže štartovať na Vuelte po vážnom zranení na Tour. Logicky, nemal najlepšiu prípravu, no veľmi ho rešpektujeme za to, že si to zariadil tak, že je pripravený. Na štarte máme vyvážený tím, ktorý môže podporiť Primoža vo všetkých oblastiach,“ ozrejmil riaditeľ zoskupenia Merijn Zeeman.

Vyrovnal by sa Herasovi

Primož Roglič si na spomenutej Tour vykĺbil rameno počas piatej etapy. Na podujatí síce pokračoval, no pred 15. etapou napokon odstúpil z pelotónu, k ramenu sa totiž pridali aj problémy s dolnou časťou chrbta.

Ak by Slovinec uspel aj na tohtoročnej edícii, v počte celkových triumfov by sa vyrovnal domácemu Robertovi Herasovi, ktorý zaznamenal štyri celkové prvenstvá v úvode milénia. Okrem Rogliča po tri tituly nazbierali aj Tony Rominger a Alberto Contador.

Aktuálna edícia Vuelty, celkovo už 77., sa začne v Holandsku troma etapami. Takýto úvod malo mať podujatie už v roku 2020, no znemožnila to pandémia ochorenia COVID-19.

Preteky vyvrcholia v Madride

Po piatkovej časovke jednotlivcov na 23,2 km so štartom aj cieľom v Utrechte absolvujú jazdci v sobotu 175,1 km a finišovať budú opäť v Utrechte, v nedeľu ich čaká 193,2 km so štartom aj cieľom v Brede.

Počas volného pondelka sa pelotón presunie do Španielska, kde preteky vyvrcholia v nedeľu 11. septembra v Madride.

Pre niektorých to bude rozlúčková jazda

Najvážnejšími vyzývateľmi Rogliča v boji o celkové prvenstvo by mali byť Jai Hindley ako víťaz Giro d’Italia, Richard Carapaz, Simon Yates, Mikel Landa, Nairo Quintana, Joao Almeida či Enric Mas.

Na štarte bude aj dvojnásobný víťaz podujatia Chris Froome aj ďalší jazdci, ktorí Vueltu ovládli raz – okrem Rogliča aj spomenutí S. Yates a Quintana či Alejandro Valverde a Vincenzo Nibali.

Pre Valverdeho a Nibaliho to bude rozlúčka s profipelotónom na najvyššej úrovni, po aktuálnej sezóne totiž plánujú odchod do športového dôchodku.

Tohtoročná Vuelta bude bez víťaza Tour de France Dána Jonasa Vingegaarda, druhého v celkovej klasifikácii TdF 2022 Tadeja Pogačara a štartovať nebude ani Egan Bernal.