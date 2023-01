Rohové sedacie súpravy v tvare U – v akých miestnostiach sa osvedčia?

Rohové sedačky v tvare U zaisťujú vysoký komfort odpočinku v rôznych polohách, zdobia interiéry a slúžia ako miesta pre spoločenské stretnutia. Znie to lákavo, čo poviete? Rohové sedacie súpravy však nie sú riešením do každého interiéru. Prečo? A kde budú v takom prípade vhodné? Poradíme vám.

Rohové sedacie súpravy v tvare U – čím sú také výnimočné?

Rohové sedačky v tvare U sú menej obľúbenou alternatívou k modelom v tvare písmena L, ktorých obchody s nábytkom ponúkajú najviac. To, čo na prvý pohľad odlišuje rohovú sedačku U, je nie jeden, ale dva kratšie diely nachádzajúce sa na oboch stranách dlhšej časti. Sedačka môže mať tvar podkovy alebo môže byť asymetrická, keď je jeden z bočných segmentov kratší ako druhý. Rohové sedacie súpravy v tvare Usú dizajnérsky prepracované a zvyčajne priestranné – väčšie ako populárne sedačky do L. Vďaka tomu sú často kľúčovou dekoráciou obývacej izby. Za svoju výnimočnosť vďačia aj rôznym dodatočným prvkom a funkciám, ktoré umocňujú efekt relaxu. Exkluzívne funkcie majú vo svojej výbave modely z vyššej cenovej kategórie.

Asymetrická rohová sedačka v tvare U. Foto: agatanabytok.sk

Rohová sedačka do U – ideálny variant do priestranných izieb

Ako sme už spomínali, rohový sedací nábytok sa dá väčšinou rozložiť. Práve preto je optimálnym riešením pre stredne veľké a veľké obývacie izby. Sú ideálne do miestností, v ktorých prúdi život. Samozrejme, v predajniach nábytku nájdeme aj menšie rohové sedačky v tvare U, no ich dĺžka aj tak dosahuje takmer 3 metre. Nezmestia sa teda do malých obývačiek v bytoch.

Rohové rozkladacie sedacie súpravy do U – riešenie pre obývačku a hosťovskú izbu v jednom

Mimoriadne rozsiahlou kategóriou produktov sú rozkladacie rohové sedacie súpravy. Pri pohľade na modely v tvare U v nábytkárskych obchodoch, ako napr. rohové sedacie súpravy v predajniach Agata, v drvivej väčšine produktov nájdeme funkciu spánku. Takéto rohové sedačky v tvare U sa perfektne hodia do domov alebo bytov, ktoré nemajú samostatnú hosťovskú izbu. Keď budeme chcieť prenocovať svojich hostí, stačí pár pohybov a našu sedaciu súpravu premeníme na plnohodnotnú posteľ pre dve dospelé osoby. Niektoré rohové sedacie súpravy sú vhodné len na príležitostné spanie, iné naopak na každodenné spanie. Druhé menované budú ideálne do obývacích izieb, ktoré zároveň slúžia aj ako spálne. Často ich nájdeme v podkrovných priestoroch, väčších garzónkach a rodinných bytoch, kde spálňa rodičov plní tiež funkciu detskej izby. Pri kúpe rohovej sedačky s možnosťou rozloženia spacej plochy si rozhodne všímajte typ a plynulý chod použitého mechanizmu.

Rohová sedačka do U s moderným systémom rozkladania typu delfín. Foto: agatanabytok.sk

Pohovka so sedačkou v tvare U – efektný oddeľovací prvok otvoreného priestoru

Dizajnová rohová sedačka do U sa skvele hodí na rozdelenie jednotlivých zón vo veľkej obývacej izbe spojenej s kuchyňou a jedálňou. Interiér bude pôsobiť ešte priestrannejšie a usporiadanejšie, harmonicky a útulne. Po vstupe do obývacej izby hneď upúta krásna luxusná sedacia súprava, a nie napr. neporiadok v kuchyni.

Zhrnutie

Pomerne veľké rohové sedačky v tvare U ponúkajú úžasný komfort odpočinku a skvelý dizajn. Často majú funkciu spánku a po rozložení dosahujú rozmery manželskej postele. Rohová sedačka do U sa bude najlepšie vynímať vo väčšej obývačke, kde často trávia čas členovia domácnosti a kde hostíme svojich návštevníkov. Tento typ sedačky ponúka dostatok miesta na oddych. Efektívna rohová sedačka do U sa perfektne osvedčí v centrálnej časti miestnosti, kde bude stredobodom pozornosti.

