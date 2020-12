Rokovania o brexite pokračujú, rozhodnutie o obchodnej dohode má padnúť čoskoro

Ani stredajšia večera britského premiéra Borisa Johnsona a predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej nepriniesla pokrok v snahe o dosiahnutie obchodnej dohody medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou (EÚ) po brexite.

Podľa Downing Street medzi oboma stranami „pretrvávajú veľmi veľké rozdiely“ a aj von der Leyenová poznamenala, že hoci sa navzájom chápu, sú stále „ďaleko od seba“. Rokovania však budú pokračovať a obe strany by mali do nedele prísť s „pevným rozhodnutím“ o tom, či sa dá dohoda dosiahnuť alebo nie. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Čas na dosiahnutie obchodnej dohody sa kráti, keďže sa končí prechodné obdobie po brexite. Veľká Británia z EÚ vystúpila 31. januára tohto roka, no do konca decembra je súčasťou spoločného trhu a colnej únie. Uzavretie dohody do 31. decembra by zabezpečilo, že vo vzájomnom obchode medzi Britániou a úniou nebudú clá a kvóty. Dohodu pritom musí ešte ratifikovať Európsky parlament aj poslanci vo Westminsteri.

Nezhody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom pretrvávajú v troch oblastiach, ktoré sa týkajú rybolovu, kontroly a pravidiel hospodárskej súťaže.