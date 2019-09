Rokovania Spojených štátov s Talibanom sú mŕtve, Trump nevidí zmysel v úsilí o dosiahnutie dohody

Rokovania Spojených štátov s Talibanom sú „mŕtve„, uviedol v pondelok americký prezident Donald Trump. Vyjadril sa tak dva dni po tom, ako neočakávane zrušil tajné stretnutie s Talibanom a afganskými lídrami s cieľom ukončiť najdlhšiu americkú vojnu.

Trumpove poznámky pred novinármi v Bielom dome naznačovali, že nevidí zmysel v pokračovaní takmer ročného úsilia o dosiahnutie politickej dohody s Talibanom, ktorého ochrana extrémistov z teroristickej organizácie al-Káida v Afganistane viedla Spojené štáty po útokoch z 11. septembra 2001 k invázii do krajiny.

Znižovanie počtu vojakov

„Sú mŕtve, sú mŕtve. Pokiaľ ide o mňa, sú mŕtve,“ povedal Trump v súvislosti s mierovými rozhovormi. Nie je pritom jasné, čo bude s plánovaným sťahovaním amerických jednotiek ani, čo bude zlyhanie rozhovorov znamenať pre hlboko rozdelený Afganistan.

Trump povedal, že jeho administratíva „skúma„, či má pokračovať so znižovaním počtu vojakov, čo bolo aj jednou zo súčastí predbežnej dohody s Talibanom, ktorú vyrokoval americký vyslanec Zalmay Khalilzad. „Radi by sme odišli, ale odídeme v pravý čas,“ povedal Trump.

Trump odvolal rokovania

Trump podľa vlastných slov odvolal rokovania pre nedávny bombový útok Talibanu v Kábule, pri ktorom zomrel aj jeden americký vojak, hoci pri násilnostiach Talibanu zomrelo od 25. júna aj ďalších deväť Američanov.

Avšak vznikajúca dohoda sa začala rúcať skôr, keď afganský prezident Ašraf Ghaní odložil svoju cestu do Washingtonu a Taliban odmietol vycestovať do Spojených štátov predtým, ako zmluvu podpíšu. Uviedol to nemenovaný bývalý vysokopostavený afganský predstaviteľ.