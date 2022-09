Rolety Deň a noc – klasika v modernom prevedení

Dosluhujú Vám staré žalúzie? Premýšľate o výmene závesov za niečo modernejšie? Chcete prispôsobiť design bytu moderným trendom? Mali by ste vziať do v úvahy rolety Deň a noc. Prečítajte si, čo vlastne rolety Deň a noc sú, prečo si získali takú obľubu a prečo by ste si ich mali zaobstarať aj Vy.

Ako fungujú rolety Deň a noc

Na obrázku vyššie vidíte rolety Deň a noc priamo v akcii. Všimnite si, že sú tvorené dvoma druhmi textilných pásov. Jeden pás je z priehľadného materiálu, najčastejšie sieťoviny. Pravidelne sa strieda s pásom z nepriehľadnej látky.

Rolety sa vyťahujú do kazety, ktorá je v hornej časti nad oknom. Pri sťahovaní sa tvoria 2 vrstvy látky. Zadná vrstva, ktorá prilieha k oknu, sa nepohybuje. Pred ňou sa odvíja a pohybuje predná vrstva tak, ako klesá stredová kladka, ktorá roletu napína.

Pri vzájomnom pohybe sa postupne prekrývajú priehľadné a nepriehľadné pruhy látok, takže podľa vzájomnej polohy sa buď prekrývajú priehľadné pásy s ďalšími priehľadnými a tým umožňujú z časti slnečným paprskom vnikať do izby, alebo sa priehľadný pruh kryje s nepriehľadným a svetlu tak v prieniku zabránite.

Pri úplnom spustení roliet sa pásy kryjú tak, aby svetlo neprenikalo. Pokiaľ si to prajete, môžete rolety úplne vytiahnuť, „skryť“ ich v kazete a dovoliť slnku svietiť naplno. Alebo sa rozhodnete spustiť rolety len do pol okna, a nechať svetlo z časti prenikať dovnútra.

To je vlastne tajomstvo úspechu roliet Deň a noc – absolútna flexibilita pri nastavovaní množstva svetla, ktoré do miestnosti vpustíte.

Tak trochu žalúzie, tak trochu rolety

Keď sa nad tým zamyslíte, kombinujú rolety Deň a noc výhody klasických roliet a bežných horizontálnych žalúzií. Sú tak navrhnuté zámerne. Z oboch svetov si totiž odnášajú ich výhody, pričom nie sú zaťažené ich nevýhodami.

Skúsme sa nad tým na chvíľu zamyslieť. Všetka tieniaca technika má hlavne zabrániť prieniku svetla do miestnosti a taktiež zaistiť súkromie pred zvedavými pohľadmi okoloidúcich. To majú spoločné všetky rolety a žalúzie.

Výhody žalúzií oproti ostatnému tieneniu:

Sú najrozšírenejším druhom tienenia. Ľahko si teda obstaráte a zoženiete

Majú jednoduché ovládanie – stačí len jedna retiazka. Kedysi bolo ovládanie o niečo zložitejšie, taktiež možno máte ešte ovládaciu tyč pre zmenu uhlu lamiel.

Zmenou uhlu lamiel plynule riadite množstvo svetla, ktoré do miestnosti vpustíte.

Nevýhody žalúzií:

Je to celkom zložitý systém lamiel, rôznych povrázkov, závaží a ovládaní.

Ich inštalácia nie je úplne jednoduchá a odporúča sa odborník na inštalá

Horšie sa čistia.

Občas sa nejaká lamela zlomí a je potom nakr Funkčnosť žalúzií to podstatne zníži a oprava je zložitejšia než obstaranie celých nových žalúzií.

Kovové lamely sa slnečnými paprskami ohrievajú a sálajú teplo do mie

Nefungujú veľmi dobre ako estetický prvok v mie

Výhody klasických roliet oproti ostatnému tieneniu:

Môžu zakryť celé okno a svetlu úplne zabrániť v prie

Ponúka sa veľa farieb a dekorov, ktoré sa dajú pre rolety použiť.

Môžu sa ovládať manuálne či elektrickým pohonom na diaľkové ovládanie.

Nevýhody roliet:

Nejde zariadiť, aby svetlo z časti prenikalo cez stiahnutú časť

Staršie typy roliet nevyzerajú vôbec pekne a interiér skôr kazia.

Všetky výhody žalúzií aj látkových roliet nájdete u roliet Deň a noc naraz. A keď sa pozriete na nevýhody oboch systémov, zistíte, že Duo rolety alebo Zebra rolety (ako sa občas taktiež roletám Deň a noc hovorí), nemajú žiadnu z nich.

Jednoduchá montáž roliet Deň a noc

Obrovskou výhodou roliet Deň a noc je ich ľahká montáž. Zaručujeme Vám, že všetko zvládnete sami aj bez akýchkoľvek skúseností. V tom najjednoduchšom prípade dokonca nebude potrebovať ani žiadne náradie.

Môžete si zvoliť jeden z 3 základných spôsobov montáže:

Montáž bez vŕtania. Túto montáž umožňujú rolety, ktoré používajú tzv. otvorenú kazetu. Stačí roletu len zavesiť na okno. Montáž s vŕtaním do okna. Je to len o niečo málo náročnejšie než prosté zavesenie na rám okna. Nebojte – rám sa nijak nepoškodí. Montáž s vŕtaním do steny. Kto sa rozhodne nevŕtať do okna, môže k upevneniu rolety navŕtať stenu – strop okenného výklenku, strop miestnosti či stenu nad okenným výklenkom.

Prečo chcieť rolety Deň a noc práve od FOA?

Výhody roliet Deň a noc ako takých sú zrejmé. Zoznámi Vás s nimi každý predajca:

Plynulá kontrola nad priechodom slnečného svetla.

Zlepšenie teplotných podmienok v byte.

v byte. Zaistenie súkromia.

Atraktivny elegantný a moderný design.

Odolnosť a jednoduché používanie a údržba.

Spoločnosť FOA ale dodává rolety ešte s ďalšou pridanou hodnotou. Čo ponúkame navyše?

Už zložené rolety pre montáž do 2 minú

pre montáž do 2 minú Prepracovanú zákaznícku podporu.

Benefity v podobe množstevných a vernostných zliav, doprava zadarmo.

Možnosť vyrobiť rolety aj v neštandardných rozmeroch, ktoré nie sú v bežnej ponuke.

ktoré nie sú v bežnej ponuke. Telefonické overenie každej objednávky pred zadáním do výroby.

každej objednávky pred zadáním do výroby. Kvalitné materiály a pracovné postupy sú priorita.

Navštívte teda e-shop foa-rolety.sk s tieniacou technikou a zoznámte sa bližšie s ponukou roliet Deň a noc. Na zákaznícku linku môžete zadarmo zavolať s akoukoľvek otázkou o problematike tienenia. Radi sa Vám budú venovať aj v prípade, že nákup zatiaľ nezvažujete.

Informačný servis