Rómovia sa mobilizujú a chystajú protesty proti Kotlebovi, Tanko tiež adresoval výzvu Hegerovi a prezidentke (video)

Rómovia na Slovensku chystajú sériu protestov proti bývalému poslancovi poslancovi Mariánovi Kotlebovi (Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko).

Pochody sa budú konať vo väčších mestách a obciach, pozvať chcú na ne pozvať okrem novinárov aj zástupcov Európskej komisie. V priebehu tohto týždňa ich ohlásia príslušným úradom.

V pondelok na brífingu pred Prezidentským palácom informoval František Tanko, predseda občianskeho združenia Únia Rómov na Slovensku.

Vražda ženy v Michalovciach

Protesty budú reakciou aj na nedeľňajšie zhromaždenie v Michalovciach, ktorého cieľom bolo uctiť si pamiatku zavraždenej 46-ročnej Eriky. Zhromaždenie bolo predčasne ukončené pre verbálne útoky medzi kotlebovcami a Rómami.

„Kotleba zneužíva tento problém vo svoj prospech a takto si zohrieva politickú polievočku, aby získal väčšie preferencie pre svoju stranu,“ povedal Tanko a dodal, že ju mu je osobne veľmi ľúto obete vraždy v Michalovciach. Zdôraznil, že aj Rómovia v Michalovciach vyšli do ulíc a zapálili sviečky z úcty k obeti.

Výzva Čaputovej a Hegerovi

Marián Kotleba podľa Tanka už roky ponižuje Rómov, hádže všetkých do jedného vreca a burcuje majoritu proti nim. Takto to podľa jeho slov ďalej nemôže pokračovať, pretože situácia sa môže časom ešte viac vyhrotiť.

Zároveň vyzval prezidentku, povereného premiéra a kompetentné úrady, aby zasiahli voči politike Mariána Kotlebu. „Ak to neurobia oni, tak to urobíme my týmito pochodmi,“ vyhlásil a dodal, že protestné zhromaždenia budú slušné.

Tanko je presvedčený, že Kotleba vytĺka politický kapitál z vraždy v Michalovciach. „Ja sa pýtam, kde bol, keď v Bratislave prišli o život dvaja ľudia, prečo sa k tomu nevyjadril? Kde je problém zbitých rómskych detí z Krompách alebo Rómov, ktorých zbili v Bardejove?“ poukázal. Na šéfa hnutia ĽSNS už podali niekoľko desiatok trestných oznámení, ktoré sa len odložili alebo neriešili.

Na Slovensku je podľa Tanka skrytý rasizmus a aj verejný rasizmus a nič sa s tým nerobí. Splnomocnenec vlády pre rómske komunity je podľa jeho slov neschopný a aj v súčasnej situácii mlčí. „V tejto pozícii by mal byť človek, ktorý je ochotný vycestovať a problémy hneď riešiť,“ myslí si Tanko.