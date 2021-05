Rooney sa s Derby County ako tréner pohybuje v zóne zostupu, tím čakajú náročné dni

Niekdajší anglický futbalový reprezentant Wayne Rooney ešte ako hráč vedel nájsť cestu k tomu, aby skóroval. Teraz ako tréner však narazil na stenu. Takto komentuje situáciu klubu Derby County v druhej najvyššej súťaži v Anglicku pod vedením 35-ročného Rooneyho.

Zostup si nepripúšťa

Jeho tím sa totiž v súťaži The Championship pohybuje príliš blízko pásma zostupu do League One. Hráči Derby County prehrali ostatných päť ligových duelov a z ostatných trinástich vystúpení si pripísali len jeden triumf.

Wayne Rooney si nepripúšťa, že jeho zverenci sa neudržia v druhej najvyššej súťaži. „Chceme, aby si nás pamätali ako ľudí, ktorí sa postarali o zostup Derby County? Nie, nechceme. Urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme sa udržali,“ priznal 120-náosbný reprezentant Anglicka v rokoch 2003 až 2018. „Verím, že sa nám to podarí,“ doplnil.

Hráčov vytrhol z domáceho stereotypu

Pred hráčmi Derby County sú náročné dni. Už v sobotu ich čaká duel na pôde Swansey a o týždeň zápas proti priamemu konkurentovi v boji o udržanie sa Sheffieldu Wednesday. Kouč Rooney svojich hráčov vytrhol z domáceho stereotypu a pred súbojom vo Swansey sa tím pripravoval niekoľko dní v dejisku zápasu. Doma totiž na uliciach čelili otázkam fanúšikov, čo sa to s tímom deje. „Hráči sa tak mohli sústrediť len na zápasy,“ vysvetlil hlavný kormidelník.

Wayne Rooney je hlavným koučom tohto klubu od novembra 2020, keď nahradil odvolaného Phillipa Cocuho. Zaujímavosťou je, že Cocu predtým striedal iného niekdajšieho elitného futbalistu Fanka Lamparda. Rooney do januára 2021 ešte nastupoval aj ako hráč, no odvtedy sa venuje len trénerskej práci.