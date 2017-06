Rozhovor: Autor bestselleru Príťažlivosť Michal Kopecký vám vo svojej novej knihe prezradí, ako získať ženu svojich snov

Po prvotine s názvom Príťažlivosť, ktorá sa stala bestsellerom, prichádza Michal Kopecký s druhou knihou Ako ju získať, ktorá je praktickým návodom ako stretnúť, spoznať a získať ženu svojich snov. Michal je zakladateľom najpopulárnejšieho slovenského blogu o mužoch, ženách a vzťahoch akozbalit.sk, kde pomáha chlapom, aby boli schopnejšími, príťažlivejší a prinášali tak ženám lepšie zážitky. Verí, že keď budú chlapi makať na sebe, na svojom sebavedomí, hodnote, charizme a komunikácii, budú priťahovať ženy úplne prirodzene a nebudú ich musieť naháňať, nasilu baliť a skúšať na ne rôzne naučené triky a finty „baličov”.

Tvoja prvá kniha Príťažlivosť sa stala bestsellerom. V čom sa knižná novinka Ako ju získať od debutu líši?

V mojej prvej knihe som chlapom vysvetlil, že by ženy nemali baliť na nejaké naučené finty a triky, ale mali by sa sústrediť na seba. Na budovanie svojej príťažlivej osobnosti, sebavedomia a skvelého života, ktorého by chcela byť žena súčasťou. Nenaháňať ženy, ale naučiť sa ich priťahovať prirodzene tým, akí sú, bez miliónov na účte, bavoráka v garáži, tehličiek na bruchu a výzoru Taliana. No iba makať na sebe a “priťahovať” ženy nestačí. Je potrebné zdvihnúť zadok a začať ich aktívne vyhľadávať. Zoznamovať sa s nimi, stretávať sa a získavať do svojho okolia viac žien, z ktorých si nakoniec vyberie čo najlepšiu partnerku do života a prežijú spolu fantastický život. A na tom je presne postavená druhá kniha. Teda ako stretnúť, spoznať a získať ženu svojich snov…

Aké boli ohlasy na knihu Príťažlivosť zo strany mužov? Prišli aj nejaké negatívne, napríklad typu, že toto som skúsil a úplne som pohorel?

Ohlasy na knihu boli fantastické. Vždy ma poteší, keď mi chlapi napíšu, ako im to pomohlo a ako sa postupne začal meniť ich život. Podobných správ, ako napr. táto Andrejova dostávam mnoho: „Už dlhšiu dobu ťa sledujem, ale všetko sa začalo rapídnejšie meniť až nedávno, keď som si kúpil tvoju knihu. Nikdy som nevyzeral zle, ale so ženami mi to nikdy nešlo podľa predstáv. Ženy mi vždy dali šancu, ale po prvom rande už nikdy nebolo druhé. Aj som spravil dobrý prvý dojem, ale potom to už išlo vďaka môjmu prístupu dole vodou a ženy postupne strácali záujem. Teraz som z toho vonku a za to ti ďakujem. Niekedy ťa odporúčam aj iným chlapom, no oni sa zasmejú, že pomoc nepotrebujú, hoci to s nimi už nemôže byť horšie. Ďakujem ti, zmenil si ma od základu.” Pravdaže sa občas objavia aj negatívne reakcie, to k tomu patrí. No väčšinou to tí chlapi buď robili nesprávne, alebo sa vzdali príliš skoro. A netreba zabúdať, že nie každú “zbalia”. Tak to nefunguje.

Rady, s ktorými si sa podelil s čitateľmi v prvej knihe, podľa teba neboli postačujúce, keď si sa rozhodol napísať ďalšiu knihu o balení? Alebo je to len taká nevyčerpateľná téma?

Na tému vzťahov medzi mužmi a ženami existuje po svete mnoho titulov. Tak ako aj pesničiek o láske. Muži túto tému večne riešia pri pive a ženy s kamoškami na kávičke. Vzťahy sú tak rozmanité, že vždy je o čom. Ako som už spomínal, prvá kniha sa zameriavala čisto na osobnosť chlapa a budovanie jeho príťažlivosti a sebavedomia. Druhá kniha je práve o tých krokoch, ktoré chlap potrebuje nevyhnutne podstúpiť k tomu, aby ženu stretol, spoznal a nakoniec ju aj získal. A určite prídem aj s ďalšou knihou, ktorá sa bude už zameriavať na samotný vzťah medzi nimi.

Komu svoju novú knihu odporúčaš? Je vyslovene pre chlapov alebo si z nej niečo môžu vziať aj ženy.

Určite ju odporúčam chlapom, ktorí sú momentálne sami a chceli by si nájsť partnerku. Kniha nie je obmedzená ani vekom či nejakými predchádzajúcimi skúsenosťami. Nájde si v nej svoje aj ostrieľaný chlap, ktorý už nejaké vzťahy mal, no nevyšlo mu to a chce sa dostať späť “do hry”. A taktiež si z toho niečo odnesú aj mladí chalani, ktorí ženu ešte poriadne nemali. Je veľmi jednoduchá, pochopiteľná a zdieľam v nej množstvo príbehov, príkladov a dokonca aj skúseností iných chlapov, ktorí sa danými radami riadili a ako fungovali pre nich. Na svoje si prídu aj ženy. Pochopia tak lepšie myslenie chlapov a mnohé koncepty si dokážu otočiť aj na seba. Napríklad ako si vôbec definovať, akého chlapa chcú, kde ho majú hľadať, ako dopomôcť zoznámeniu a čo (ne)robiť, aby ho nakoniec získali a udržali si ho aj vo vzťahu.

Myslíš, že aj mužom žijúcim v dlhodobom vzťahu môže tvoja kniha nejako pomôcť v tom, aby bol vzťah lepší a vládla v ňom obojstranná spokojnosť?

Samozrejme. V knihe opisujem aj to, ako udržiavať tú iskru vo vzťahu, aby vydržal čo najviac. Odhaľujem v nej troch najväčších zabijakov vzťahu a jednu vec, ktorú by mali robiť, keď chcú, aby ich žena nepodvádzala a nepotrebovala popri nich iného. Sám tieto veci využívam a teším sa už z vyše 5-ročného vzťahu, v ktorom sa milujeme stále viac a viac.

Keď už sme pri ženách, nepremýšľal si nad knihou, ktorá by poradila aj im? Napríklad, ako nájsť toho pravého partnera, s ktorým budú kráčať životom?

Pravdou je, že miesto tejto knihy mala vzniknúť kniha pre ženy. Akási alternatíva knihy Príťažlivosť. No cítil som potrebu dať najprv chlapom ten druhý nevyhnutný krok k tomu, aby nielen ženy priťahovali, ale vedeli ich aj získať. Avšak môžem už teraz prezradiť, že ďalšia kniha bude pre ženy. Už som začal na svojom novom blogu akonachlapa.sk zdieľať prvé články na túto tému, kde budem pomáhať práve ženám s tým, aby si našli svojho “Pána Božského”.

Na svojom blogu akozbalit.sk a vo svojich knihách radíš mužom. Čo by si však poradil ženám, ako majú nájsť toho pravého?

Úplne to isté. Snažiť sa byť čo najlepšou možnou partnerkou, starať sa o seba, pracovať aj na svojej osobnosti (z peknej, ale prázdnej misky sa človek nenaje), definovať si vôbec, akého konkrétne chlapa chcú (pretože ak to neviete, tak budete priťahovať stále tých, ktorých nechcete) a vyhľadávať príležitosti, kde by ste sa mohli s takýmto chlapom zoznámiť. Chodiť viac medzi ľudí, byť otvorená spoznaniu niekoho nového, pozerať na chlapov a usmiať sa na nich, keď sa vám páčia. Dať im možnosť prísť za vami a osloviť vás. Pravdaže nebyť ani prehnane dostupná, ani prehnane nedostupná. Taký zlatý stred. Vtedy budete chlapa stále baviť a nebude mať potrebu hľadať iné.

Poskytuješ mužom možnosť osobných konzultácií. Akí muži sa na teba najčastejšie obracajú a aké majú problémy?

Väčšinou sú to chlapi, ktorí sú ako moje “minulé” ja. Introverti, nesebavedomí, nekomunikatívni. Pracujú síce na sebe, ale nevedia, ako na ženy. Mnohokrát sú to takí klasickí “ajťáci”, čo veľa žien vo svojom okolí nemajú. Ale v priebehu pár hodín ich viem “pretransformovať” a ukázať im nový uhol pohľadu na ženy. Dávam im aj rôzne úlohy a výzvy, ktoré potrebujú aktívne robiť. Veď ani plávať sa človek nenaučí iba z kníh.

Z toho, čo som si prečítala o knihe, to na mňa pôsobí, ako by si chcel každého muža naučiť, ako byť Don Juanom. Je to naozaj v každom z nich?

Záleží na tom, čo si predstavujete pod Don Juanom. Ja sa len snažím ukázať chlapom, že to v nich je. Že ten CHLAP je v nich niekde tam hlboko skrytý a čaká iba na to, kým ho dostanú na povrch. Ako chlapi sme sa síce narodili, no vplyv spoločnosti, výchova či kamaráti spôsobili, že chlapi zženšteli, sú bábovky a nedokážu sa postarať ani o seba. Čiže áno, verím, že to je v každom chlapovi. Len si to musia uvedomiť, uveriť tomu, chcieť s tým niečo spraviť a pracovať na sebe. Ja (a tisíce ďalších chlapov, ktorých som inšpiroval) som živým príkladom toho, že sa to dá.

Keby si mal vymenovať tri veci, ktoré urobia ženu šťastnou a bez túžby podviesť svojho partnera, ktoré by to boli?

Keď jej chlap venuje aspoň 30 minút sústredenej pozornosti, vypočuje ju, zaujíma sa o ňu a rozpráva sa s ňou (a nič iné popritom nerobí). Keď neustále vymýšľa spôsoby, ako ju prekvapiť a spraviť pre ňu niečo milé – napr. jej pomôže upratať, prinesie jej obľúbené kvety mimo jej sviatku alebo pozerá s ňou jej obľúbený romantický seriál a nefrfle okolo toho. A keď ju neustále chváli, hovorí jej, ako ju miluje aj s jej malinkými chybičkami a venuje jej pravidelne svoju náruč a objatie.

Knihu si napísal ako návod. Nemal by byť pevný vzťah založený na láske? Myslíš, že existuje návod na lásku?

Chápem tento pohľad. :) Keď sa spýtam žien, prečo toho daného chlapa chcú, tak to opíšu slovami ako “iskra – chémia – láska na prvý pohľad”. Opisujú ten výsledok. Ten pocit. No ja viem, že to je sled viacerých krokov, ktoré k tomu vedú. Tieto kroky definujem, rozoberám do detailov a vďaka nim dávam mužom aj ženám väčšiu šancu, že k tej “láske” nakoniec aj príde. Jasné, že nie úplne všetko sa dá ovplyvniť, no našťastie väčšina sa dá.

Plánuješ v písaní kníh pokračovať aj naďalej, resp., čo nové pripravuješ v budúcnosti?

Určite áno. Ako som spomínal, najbližšie vyjde kniha pre ženy. No obávam sa, že to bude až budúci rok. Zatiaľ môžu ženy siahnuť po knihe Príťažlivosť a Ako ju získať a ponoriť sa hlbšie do mužskej mysle. Mnohé z týchto princípov platia aj obrátene. Do budúcna pripravujem prepojenie mužského a ženského projektu. Rôzne zoznamovacie akcie, živé semináre a podobne. Je sa na čo tešiť.

