Rumunka Halepová si nezahrá na US Open, ženská svetová dvojka chce hrať len v Európe

Simona Halepová tento rok s určitosťou nebude hrať na US Open v New Yorku. Rumunské médiá priniesli informácie, že v prípade, ak sa rozbehne tenisová sezóna, ženská svetová dvojka sa nepredstaví na turnajoch mimo Európy.

Jedinou výnimkou by mohli byť novembrové majstrovstvá sveta WTA Championships v čínskom Šen-čene. Informuje o tom rakúsky web orf.at.

Turnaje WTA

Dvadsaťosemročná Rumunka okrem US Open vynechá aj turnaje WTA vo Washingtone, Cincinnati a tiež v Pekingu a Wu-chane. Platí to v prípade, že vedenie ATP, WTA a ITF obnovia sezónu na hlavných okruhoch po pandémii koronavírusu, ktorá je oficiálne zastavená do konca júla. A to ešte nie je isté, či sa bude hrať pred divákmi alebo bez nich.

„Neviem si predstaviť, ako bude fungovať tenis bez fanúšikov,“ uviedla Halepová v narážke na schválenie konania US Open v pôvodnom termíne 31.8. – 13.9., ale bez diváckej kulisy.

Užívala si prestávku

Bývalá svetová jednotka a úradujúca wimbledonská šampiónka si podľa vlastných slov doteraz zväčša užívala prestávku od súťažného tenisu. Pre rumunské médiá dokonca povedala, že v dobrovoľnej izolácii nebola aktuálne dva mesiace, ale už vyše šesť rokov predtým, čo pravidelne brázdi svetové turnaje s raketou v ruke.

„Žila som šesť rokov v izolácii, iba tréningy, hotely a turnaje. Napadlo mi, že by to chcelo niečo zmeniť v živote, aby som sa mohla rozvíjať po osobnostnej aj emocionálnej stránke. V skutočnosti som podriadila šesť rokov tomu, aby som sa mohla stať jednotkou a teraz som sa pristihla pri uvažovaní, že môžem byť šťastná aj bez tenisu,“ prezradila Halepová pred mesiacom pre agentúru Agerpres.