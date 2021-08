Rus Batyrgaziev je prvý profi boxer, ktorý si z OH odnáša zlato. Vo finále zdolal Američana Ragana

Dvadsaťtriročný Rus Albert Batyrgaziev sa stal prvým profesionálnym boxerom, ktorý si na krk zavesil zlatú medailu z olympijských hier. Vo finále perovej hmotnostnej kategórie do 57 kg si poradil s Američanom Dukom Raganom 3:2 na body.

Historický fakt, že olympijským šampiónom sa stal boxerský profík, ešte viac zvýrazňuje skutočnosť, že aj neúspešný finalista Ragan už má skúsenosti z profiringu.

Rozdiely sa naďalej stierajú

„Mám pocit, že rozdiely medzi amatérskym a profesionálnym boxom sa naďalej stierajú a sú už veľmi malé. Už účasť na olympijských hrách je fakticky rovnocenná k tomu, čo sa deje v profesionálnom ringu. Profesionálny pästiar nie je len niekto, kto to robí za peniaze na plný úväzok, je to aj každý športovec, ktorý si vybojuje účasť na olympijských hrách,“ myslí si Batyrgaziev.

Stal sa prvým ruským boxerským víťazom na OH 2020. Až dosiaľ sa z jedenástich reprezentantov Ruského olympijského výboru traja rozlúčili v semifinále a získali bronzové medaily. Ďalší dvaja sú ešte v medailovej hre.

Tri kolá boli pre Ragana málo

Niekdajší šampión v kickboxe z Dagestanu Batyrgaziev sa boxu začal venovať len pred piatimi rokmi. V profiringu má bilanciu 3:0, v tom amatérskom sa v olympijskom finále rozhodol pre aktívny box s množstvom úderov, aby presvedčil rozhodcov. Jeho súper Ragan (v profiringu 4:0) skôr ukázal prístup typický pre neamatérsky box s postupným budovaním útoku. Mal však k dispozícii menší počet kôl ako medzi profíkmi.

„Súper si lepšie zvykol na pravidlá boxu na olympijských hrách, ja som svoj rytmus našiel príliš neskoro. Tri kolá sú málo pre môj spôsob boja,“ vyhlásil Ragan.

Finalisti by si dali aj odvetu

Svoju účasť pod piatimi kruhmi v Tokiu však rozhodne neľutuje.

„Mám olympijské striebro a môže mi to pomôcť v ďalšej kariére medzi profíkmi. Som poctený tým, že som bol v Tokiu, aj keď opasok som nezískal,“ odľahčene reagoval 23-ročný Američan. Na otázku o možnej odvete medzi oboma finalistami v profiringu, zareagoval pozitívne.

„Ak by sa to mohlo udiať, veľmi by som sa tomu potešil. Som si istý, že každý, kto sa navnadil naším súbojom na olympijských hrách, by si to pozrel ešte raz s väčším počtom kôl a na vyššej úrovni,“ dodal Američan.