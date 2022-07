Rusi opäť porušili dohodu a nesplnili svoje sľuby, okomentoval Zelenskyj útok na prístav v Odese

Útok raketami na prístav v meste Odesa ukazuje, že si Moskva vždy nájde spôsob, ako neuplatniť dohodu o obilí. Vyhlásil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakcii na ostreľovanie, ktoré sa odohralo ani nie deň po tom, čo Rusko a Ukrajina podpísali samostatné dohody s Organizáciou Spojených národov (OSN) a Tureckom o znovuotvorení čiernomorských prístavov za účelom uvoľnenia cesty pre vývoz miliónov ton obilia z Ukrajiny po mori na svetové trhy.

„Dokazuje to len jedno: bez ohľadu na to, čo Rusko povie a sľúbi, vždy si nájde spôsob, ako to nerealizovať,“ cituje prezidenta spravodajský portál Sky News.

Armáda informovala, že dve rakety zasiahli infraštruktúru v juhoukrajinskom prístave. Neskôr uviedla, že škody sú minimálne a nepostihli žiadne skladovacie priestory na obilie v meste. Z miesta tiež zatiaľ nehlásia obete.