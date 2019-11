Rusi sprísňujú kontrolu internetu, ale užívatelia si vraj nič nevšimnú

V Rusku začal platiť zákon, ktorý zavádza nové opatrenia na kontrolu internetu. Podľa Kremľa zákon zlepší kybernetickú bezpečnosť a používatelia si nevšimnú žiadne zmeny. Oponenti však tvrdia, že je to len ďalší krok vlády, ako umlčať kritikov a vláda sa usiluje vytvoriť internetový firewall podobný tomu v Číne.

Zákon o nezávislom internete, proti ktorému v marci v Moskve protestovali tisíce ľudí, dáva úradom rozsiahle právomoci na obmedzovanie ruského internetu. Kremeľ môže „v prípade núdze“ vypnúť pripojenia v rámci Ruska alebo odpojiť tamojší internet od celosvetovej siete. O tom, čo predstavuje hrozbu a aké kroky treba podniknúť, rozhoduje vláda.

Efektívnejšie blokovanie stránok

Poskytovatelia internetových služieb musia na základe zákona nainštalovať sieťové zariadenia schopné identifikovať zdroj prenosu a filtrovať obsah.

Ako pripomína spravodajský portál BBC, to umožňuje Federálnemu úradu na dohľad nad komunikáciou, informačnými technológiami a masmédiami (Roskomnadzor) byť efektívnejším v blokovaní stránok. Podľa odborníkov nie je jasné, ako možno využiť právomoci vyplývajúce zo zákona alebo ako ich efektívne uplatniť, vzhľadom na to, že je to technologicky náročné a nákladné.

Moskva sa snaží viesť prevádzku ruského internetu a dáta cez štátom kontrolované body, čím sa znižuje závislosť krajiny od zahraničných serverov, nad ktorými má menšiu kontrolu. Podporovatelia takéhoto konania tvrdia, že má ochrániť systém od útokov zo zahraničia. Rusko sa takúto nezávislosť snaží dosiahnuť aj tým, že vyvíja vlastné sieťové adresáre. Tie by mohli začať fungovať do roku 2021.

Pokus o zosilenie cenzúry

Spomínaný zákon je podľa aktivistov pokusom o zosilnenie cenzúry a vychádza z legislatívy o internete, ktorá obmedzuje slobodu prejavu a súkromie. Podľa pozorovateľov umožňuje vláde blokovať obsah bez súdneho súhlasu, pričom používatelia zostanú bez informácií o tom, čo konkrétne je zablokované a prečo.

„Vláda teraz môže priamo cenzurovať obsah a dokonca premeniť ruský internet na uzavretý systém bez toho, aby verejnosti povedala, čo robia a prečo sa tak deje,“ cituje BBC Rachel Denber, podpredsedníčku ľudskoprávnej organizácie Human Rights Watch pre Európu a Strednej Áziu.

Podľa Christiana Mihra z organizácie Reportéri bez hraníc je nová legislatíva dôkazom toho, že je Kremeľ „pripravený dostať celú sieťovú infraštruktúru pod politickú kontrolu, aby odrezal prúd digitálnych informácií, keď je to potrebné“.

Legislatíva je pritom jedným z viacerých prísnejších zákonov o internete, ktoré Rusko prijalo. Tento rok napríklad parlament schválil dva návrhy, ktoré zakazujú neúctu k úradom a šírenie falošných správ.