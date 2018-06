Rusi sú pred zápasom so Španielskom optimisti, odborníci im na MS vo futbale 2018 veria

MOSKVA 30. júna (WebNoviny.sk) – Počínanie ruskej futbalovej reprezentácie na domácich majstrovstvách sveta (14. júna – 15. júla) pobláznilo ľudí v krajine natoľko, že fanúšikovia „zbornej“ aj mnohí odborníci sú pred nedeľňajším duelom osemfinále proti Španielsku optimisticky naladení. Duel o postup medzi najlepšiu osmičku turnaja sa uskutoční v moskovských Lužnikách o 16.00 h SELČ, z pozície hlavného rozhodcu ho povedie skúsený Holanďan Björn Kuipers.

„Ak ste sledovali zápasy Španielov, mohli ste si všimnúť, že hrajú stále rovnako. Držia loptu a tlačia súpera k jeho vlastnému pokutovému územiu. Španieli si neustále hľadajú voľný priestor, ale videli sme, že aj toto mužstvo robí chyby v obrane. A dosť veľké. Rusko sa preto môže postarať o prekvapenie,“ povedal podľa webu denníka Sport Express niekdajší ruský reprezentant Valerij Karpin, ktorý na klubovej úrovni dlhé roky legionárčil v Španielsku.

Rusko hrá bez tlaku

„Rusko hrá odteraz bez tlaku. Bolo pod ním pred začiatkom MS. Nikto nečakal postup zo skupiny, takže miestenka v play-off sa považuje za splnenie úlohy. Tlak bude teraz na pleciach Španielov,“ doplnil bývalý hráč Celty Vigo, Valencie či San Sebastiánu.

Rusi obsadili v základnej A-skupine konečné 2. miesto. Istotu prieniku do osemfinále mali už po dvoch zápasoch. Najprv zdolali tím Saudskej Arábie (5:0) a potom si poradili aj s Egypťanmi (3:1). Nestačili akurát na dosiaľ suverénnych Uruguajčanov (0:3). Španieli v „béčku“ remizovali s Portugalčanmi (3:3) aj Maročanmi (2:2). Triumfovali akurát nad mužstvom Iránu (1:0), ale aj 5 bodov nakoniec stačilo na prvenstvo v skupine. „Španielsko je momentálne v kríze. Zmena na poste hlavného trénera tesne pred začiatkom MS spôsobila, že trochu trpia. Myslím si, že Rusko vyhrá a postúpi do štvrťfinále,“ netají svoje presvedčenie ďalší bývalý reprezentant Dmitrij Čeryšev. Práve jeho potomok Denis, hráč FC Villarreal, je jednou z hviezd doterajšieho priebehu šampionátu, keď strelil už tri góly. „Na Denisovi vidno, že si verí a je šťastný. Zápas proti Španielsku bude preňho výnimočný. Som si istý, že sa predvedie v ešte lepšom svetle a pridá nejaký gólik,“ dodal s úsmevom Dmitrij Čeryšev.

Špeciálna konfrontácia pre Iniestu

Konfrontácia v Lužnikách bude špeciálna aj pre španielskeho stredopoliara Andrésa Iniestu. Dlhoročná opora FC Barcelona debutovala v najcennejšom drese pred 12 rokmi. Bolo to 27. mája 2006, a práve proti Rusku. Prípravný duel v Albacete sa vtedy skončil bezgólovou remízou. Ostatný zápas skupinovej fázy MS 2018 s Marokom, v ktorom „La Furia Roja“ až v nadstavenom čase gólom Iaga Aspasa zachránila remízu 2:2, vyvolal medzi španielskymi priaznivcami rozpaky. Obranca Dani Carvajal si uvedomuje, že mužstvo trénera Fernanda Hierra sa musí zlepšiť v mnohých aspektoch. „Potrebujeme odstrániť najmä naše chyby v defenzíve, pre ktoré sme aj inkasovali. Vyhrať skupinu bolo nesmierne ťažké, ale dokázali sme to. Ukázali sme správneho tímového ducha. Verím, že takto budeme pokračovať ďalej a prebojujeme sa až do finále,“ povedal podľa webu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) 26-ročný hráč Realu Madrid.

Oba tímy sa ešte na scéne MS nestretli, dokonca ani v sovietskych časoch. „Španielsko hrá rovnako ako v predošlých rokoch. Keď sa však otvorí voľný priestor, mohli by sme ho využiť na rýchle protiútoky. Je to pravdepodobne jediné slabé miesto Španielov,“ myslí si skúsený 38-ročný stopér Rusov Sergej Ignaševič. „Španielsko je skvelý tím plný vynikajúcich hráčov v každej formácii. Mali by sme ich rešpektovať, ale pokúsime sa ich zdolať. Dúfam, že v nedeľu ešte neskončíme na týchto MS. Tento turnaj už priniesol niekoľko prekvapení. Dúfam, že sa postaráme o ďalšie,“ zaželal si ruský pravý obranca Mário Fernandes, pôvodom rodák z Brazílie.

