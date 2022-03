Rusi vstúpili do mesta severne od Kyjeva, obyvateľov pri protestoch nezastavila ani streľba (video)

Ruské sily vstúpili do mesta Slavutyč a obsadili miestnu nemocnicu. Povedal to v sobotu guvernér Kyjevskej oblasti Oleksandr Pavľuk. Mesto Slavutyč sa nachádza severne od Kyjeva a západne od Černihiva vedľa uzavretej zóny, ktorú vytvorili okolo jadrovej elektrárne Černobyľ po havárii v roku 1986.

V meste bývajú pracovníci Černobyľskej jadrovej elektrárne.

Oleksandr Pavľuk ďalej povedal, že ruskí vojaci uniesli starostu Slavutyča, ale niektoré médiá neskôr uviedli, že starostu rýchlo prepustili. Ani jedno z tvrdení nebolo možné podľa agentúry AP nezávisle overiť.

Guvernér Kyjevskej oblasti povedal, že obyvatelia Slavutyča vyšli do ulíc s ukrajinskými vlajkami, aby protestovali proti ruskej invázii. „Rusi začali strieľať do vzduchu. Do davu hodili ohlušujúce granáty. Obyvatelia sa však nerozutekali, naopak, do ulíc vyšli ďalší,“ vyjadril sa Pavľuk.