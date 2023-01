Ruská delostrelecká paľba na Ukrajinu zoslabla až o 75 percent, čo je za tým?

Ruská delostrelecká paľba sa znížila na niektorých miestach až o takmer 75 % oproti maximu v predchádzajúcom priebehu vojny na Ukrajine. Referuje o tom spravodajský web CNN s odvolaním sa na amerických a ukrajinských predstaviteľov.

Tí pre spomenutú skutočnosť nemajú jednoznačné vysvetlenie. Môže to však byť spôsobené tým, že Rusko má slabé zásoby delostreleckej munície, ktoré dokáže distribuovať svojim jednotkám, alebo by to mohlo byť súčasťou taktiky voči úspešným ukrajinským útokom.

„Tak či onak, výrazný pokles delostreleckej paľby je ďalším dôkazom čoraz slabšej pozície Ruska na bojisku takmer rok po jeho invázii,“ uviedli pre CNN predstavitelia USA a Ukrajiny.