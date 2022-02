Ruská ofenzíva na Ukrajinu je nepravdepodobná, Moskva by nedokázala kontrolovať také veľké územie

Prípadná ofenzíva Ruskej federácie mimo územie Donbasu na Ukrajine je vysoko nepravdepodobná. Pre Moskvu by totiž bola podobná akcia veľmi nebezpečná.

Anexia Krymu

Pre agentúru SITA to povedal Michal Lebduška, politológ z českej Asociácie pre medzinárodné otázky. Zdôraznil, že Ukrajina je obrovská krajina a udržať pod kontrolou tak veľké územie by bolo nesmierne ťažké a ruské jednotky na hraniciach s Ukrajinou nie sú až tak početné, aby to mohli zvládnuť udržať.

Útok Ruska na Ukrajinu by podľa politológa dokázal skomplikovať na jednej strane skonsolidovanejší Západ a tiež ukrajinská armáda, ktorá sa z obdobia rozkladu v roku 2014 posunula na úplne inú úroveň.