Ruské bombardovanie Mariupoľa si vyžiadalo už vyše 2,5-tisíca mŕtvych

Ruské bombardovanie ukrajinského mesta Mariupoľ si vyžiadalo už viac ako 2500 mŕtvych. V pondelok to podľa spravodajského portálu CNN povedal poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Olexij Arestovyč.

„Našej armáde sa tam darí – včera odrazili ďalší pokus o ozbrojený prienik do Mariupoľa a vzali vojnových zajatcov. Rusi však za to likvidujú mesto,“ vyjadril sa Arestovyč. „Podľa oficiálnych údajov miestnych úradov už zabili viac ako 2500 ľudí. A to je katastrofa, na ktorú svet nedal dostatočnú odpoveď,“ skonštatoval ďalej.

CNN sa však tieto údaje nepodarilo nezávisle overiť.