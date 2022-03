Ruské ostreľovanie zasiahlo nádrž s čpavkom, mrak s jedovatým plynom sa rýchlo rozšíril (video)

Ruské ostreľovanie chemického závodu v meste Sumy zasiahlo 50-tonovú nádrž, v ktorej sa nachádzal čpavok. Mrak s jedovatým plynom sa rozšíril asi do 2,5 kilometra od centra výbuchu, informuje spravodajský portál BBC.

Pri útoku podľa regionálnej samosprávy utrpel zranenia jeden pracovník závodu. Obyvateľom neďalekej obce Novoselycja úrady odporučili, aby sa vzhľadom na smerovanie vetra ukryli.

The ammonia leak at the plant in #Sumy region has been eliminated, according to the State Emergency Service of #Ukraine. pic.twitter.com/3uwHvELZ49

— NEXTA (@nexta_tv) March 21, 2022