Rusko je v zložitej situácii, Arménsko ho požiadalo o pomoc v prípade Náhorného Karabachu

Arménsky premiér Nikol Pašinjan v sobotu požiadal ruského prezidenta Vladimira Putina o zváženie bezpečnostnej pomoci pre jeho krajinu v súvislosti s bojmi v odštiepeneckom regióne Náhorný Karabach. Kremeľ sa k výzve zatiaľ nevyjadril.

Brániť spojenca v prípade útoku

Rusko má v Arménsku vojenskú základňu a podpísalo pakt, ktorý ho zaväzuje brániť svojho spojenca v prípade útoku zo zahraničia. Zároveň sa však snaží udržať dobré vzťahy s Azerbajdžanom.

Žiadosť premiéra stavia Rusov do zložitej situácie. Zapojenie sa do konfliktu by mohlo mať nepredvídateľné následky a predstavuje riziko otvoreného konfliktu s Tureckom. Odmietnutie pomoci spojencovi by zase uškodilo prestížnemu postaveniu Moskvy.

Rozhovory trvali do polnoci

V piatok sa stretli ministri zahraničných vecí Arménska a Azerbajdžanu v Ženeve. Rozhovory trvali takmer do polnoci a obe strany sa dohodli, že „sa nebudú cielene zameriavať na civilné obyvateľstvo alebo nevojenské objekty v súlade s medzinárodným humanitárnym právom“.

Krátko po tom však úrady Náhorného Karabachu obvinili azerbajdžanské jednotky z raketového útoku na pouličný trh a obytnú budovu v hlavnom meste Stepanakert. Podľa nich rakety zasiahli aj obytnú oblasť mesta Šuši.

Azerbajdžanské ministerstvo obrany odmietlo tieto informácie a obvinilo arménske jednotky z útokov v niekoľkých azerbajdžanských regiónoch.