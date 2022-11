Rusko pripravuje test torpéda s jadrovým pohonom, tvrdia Spojené štáty

Spojené štáty v ostatných týždňoch pozorovali ruské námorné plavidlá, ako sa pripravujú na možný test nového torpéda s jadrovým pohonom. Pre televíziu CNN to povedal popredný americký predstaviteľ, ktorý má priame informácie o tejto záležitosti.

Medzi plavidlami, ktoré sa zúčastnili na ruských akciách, bola aj ponorka s riadenými strelami Belgorod upravená na špeciálne operácie, schopná vypustiť podvodné zariadenia vrátane torpéda Poseidon.

Test torpéda nebol vykonaný, sankcie sú účinné

Minulý týždeň boli plavidlá pozorované, ako opúšťajú testovaciu oblasť v Arktíde a smerujú späť do prístavu bez vykonania testu. USA sa domnievajú, že Rusi mohli mať technické problémy.

„Môžeme to vnímať ako súčasť širšieho obrazu a nedávnej ruskej vojenskej praxe, posielanie zle vycvičených a nedostatočne vybavených vojakov na Ukrajinu,“ povedal západný diplomat pre CNN. „Ruský vojenský priemysel prechádza ťažkými časmi a môžeme tiež vidieť, že západné sankcie na high-tech vojenský tovar majú účinok a musia pokračovať,“ dodal.

Budúce snahy o test Rusku skomplikuje zima

Americkí predstavitelia uviedli, že Rusko by sa mohlo pokúsiť torpédo otestovať znova, ale poznamenávajú, že vody v testovacej oblasti čoskoro začnú zamŕzať, čo obmedzí priestor pre operácie.

Torpédo Poseidon je bezpilotné podvodné zariadenie s jadrovým pohonom schopné niesť konvenčnú aj jadrovú muníciu. Jeho jadrový pohonný systém dáva Poseidonu prakticky neobmedzený dosah.

Spojené štáty neveria, že by nejaký test mohol obsahovať i odpálenie jadrového zariadenia. Akékoľvek potenciálne nebezpečenstvo by však pochádzalo z poruchy jadrového pohonného systému, čo by mohlo predstavovať riziko rádioaktivity.