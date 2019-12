Rusko uviedlo do prevádzky hypersonický raketový systém Avangard, má byť nezostreliteľný (video)

Ruská armáda uviedla v piatok do prevádzky svoju najnovšiu nadzvukovú zbraň. Minister obrany Sergej Šojgu to oznámil prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Ako podľa ruského rezortu obrany povedal, prvá raketová jednotka vybavená hypersonickým klzákom Avangard vstúpila do bojovej povinnosti.

Šojgu neskôr počas konferenčného hovoru zagratuloval popredným vojenským predstaviteľom k „tejto významnej udalosti pre armádu a celý národ„. Šéf strategických raketových síl Sergej Karakajev počas hovoru uviedol, že Avangard uviedli do prevádzky s jednotkou v regióne Orenburg v južnej časti pohoria Ural.

Putin predstavil hypersonický raketový systém Avangard v roku 2018 spolu s ďalšími novými zbraňami, pričom podotkol, že vďaka schopnosti robiť ostré manévre počas svojej cesty k cieľu je v podstate nezostreliteľný systémami protivzdušnej obrany.

Klzák je vyrobený z nových materiálov, ktoré dokážu vydržať teploty do 2 000 stupňov Celzia, ktoré vznikajú pri prelete atmosférou nadzvukovou rýchlosťou. Armáda uviedla, že Avangard dokáže letieť 27-krát rýchlejšie ako rýchlosť zvuku. Podľa Putina ide o technologický prelom porovnateľný s vyslaním prvej ruskej družice do vesmíru v roku 1957.