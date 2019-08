Ruský bek Andrej Markov by sa v štyridsiatke rád vrátil do NHL, miluje Montreal Canadiens

Ruský hokejový obranca Andrej Markov oslávil v decembri štyridsiatku a v NHL odohral zatiaľ posledný zápas ešte v sezóne 2016/17.

Vyše tisíc zápasov

Po dvoch ročníkoch strávených v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) však priznal, že návratu do zámoria by sa nebránil a svoju kariéru by opäť rád spojil s Montrealom Canadiens. V drese „habs“ nastúpil v minulosti na viac ako tisícku súbojov v profilige.

„Je to môj sen. Nezáleží však len odo mňa. Uvidíme, čo sa stane. Tvrdo trénujem a pripravujem sa na sezónu. Možno to bude môj posledný rok v profesionálnej kariére. Hľadám kontrakt na jednu sezónu, pokúsim sa užiť si hokej a dať do toho všetko,“ cituje Markova oficiálny portál NHL.

Rodák z Voskresenska opustil klziska najprestížnejšej hokejovej ligy sveta na jar roku 2017. Vtedy sa nedohodol na podmienkach ďalšej spolupráce s Montrealom, ktorému bol verný počas celej zámorskej kariéry, a zamieril do Ruska.

Láska k Montrealu

„Všetko, čo sa stalo je už za nami. Oni mali svoj pohľad na vec, ja tiež. Generálny manažér Marc Bergevin mal svoj názor na to, ako chce postaviť mužstvo a ja proti tomu nič nemám. Vždy som však miloval Montreal,“ doplnil Markov.

Bývalý ruský reprezentant získal ihneď po svojom príchode do KHL Gagarinov pohár s AK Bars Kazaň a v klube plnil úlohu asistenta kapitána. Momentálne je skúsený bek bez kontraktu a hľadá si angažmán.

Ak by sa vrátil do Montrealu, mohol by sa stať šiestym hráčom v histórii organizácie, ktorý odohrá v kanadskom mužstve 1000 zápasov v základnej časti (momentálne ich má na konte 990, pozn.). Ďalších 89 pridal v play-off.