Ruský režim sa obáva, že ho chcú zvrhnúť, zistili americké tajné služby

WASHINGTON 29. júna (WebNoviny.sk) – Ruské vedenie sa bojí, že Spojené štáty majú záujem na zmene režimu v Rusku a pracujú na nej. Práve v tomto svetle si treba vykladať aj jednotlivé kroky ruského prezidenta Vladimira Putina v domácej a najmä zahraničnej politike.

Správa má 116 strán

Uvádza sa to v najnovšej správe americkej vojenskej tajnej služby DIA, ktorú tento týždeň odtajnili vo Washingtone. Podľa 116-stranovej správy o ruskej vojenskej a zahraničnej politike pretrváva na strane Kremľa “hlboká dlhodobá nedôvera voči americkému úsiliu propagovať demokraciu vo svete”.

Moskva túto snahu podľa amerického vojenského spravodajstva “vníma ako kampaň Spojených štátov, ktorej cieľom je zaviesť jednotný súbor globálnych hodnôt”.

“Moskva sa obáva, že americké pokusy zaviesť súbor všeobecne akceptovateľných medzinárodných noriem ohrozujú samotný základ moci Kremľa, pretože to by mohlo ospravedlňovať zasahovanie zahraničia do vnútorných záležitostí Ruska,” popisuje správa odpozorované zmýšľanie predstaviteľov ruského vedenia.

Ruská armáda je na vzostupe

Práve obava, že zo strany Spojených štátov a Západu hrozí Rusku nebezpečie, je podľa správy dôvodom nebývalého rozmachu ruskej armády.

“Ruská armáda je v súčasnosti na vzostupe. Nie je to už nič podobné sovietskym vojskám, ktoré čelili Západu počas Studenej vojny a boli založené na vysokom počte vojakov a ťažkej technike,” píše sa v správe amerického vojenského spravodajstva. Nová ruská armáda je podľa nej “menšia, modernejšia a schopná rýchlej reakcie vo všetkých druhoch modernej vojny”.

Hovorca DIA Jim Kudla uviedol, že zverejnenie správy a dokonca ani jej vypracovanie nesúvisí so žiadnou konkrétnou udalosťou, kauzou alebo zámerom. Agentúra Associated Press však pripomína, že zverejňovanie podobných správ bolo typické skôr pre časy Studenej vojny a že za posledných viac ako dvadsať rokov žiadnu podobnú správu nezverejnili.