Ruských záložníkov musia pre nedostatok inštruktorov vycvičiť v Bielorusku, niektorí z nich dokonca smerujú na front bez školenia

Rusko má problémy s výcvikom zmobilizovaných záložníkov. Pre nedostatok inštruktorov a vybavenia sa tak ruské sily pripravujú v Bielorusku. V najnovšej aktualizácii to uviedlo britské ministerstvo obrany.

Rusko každoročne na jeseň uskutočňuje mobilizáciu a odvedenie do vojenskej služby. Tento rok sa to týkalo zhruba 120-tisíc brancov. Okrem nich sa Moskva snaží vycvičiť i tých vojakov, ktorých povolala do akcie počas „čiastočnej mobilizácie“ ohlásenej 21. septembra v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Rusko v piatok uviedlo, že v rámci nej zmobilizovalo 318-tisíc vojakov.

Podľa britských tajných služieb budú mať novomobilizovaní branci pravdepodobne minimálny alebo žiadny výcvik. „Do bojových operácií na Ukrajine boli nasadení skúsení dôstojníci a inštruktori a niektorí z nich pravdepodobne počas konfliktu zahynuli. Ruské sily vykonávajú v Bielorusku výcvik pre nedostatok inštruktorov, munície a techniky v Rusku. Nasadenie síl s malým výcvikom alebo vo všeobecnosti bez neho poskytuje nevýznamný dodatočný útočný bojový potenciál,“ domnievajú sa Briti.