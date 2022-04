Ružička bodoval pri gólovej kanonáde Calgary, Černákova asistencia pomohla k výhre Tampy (video)

V zámorskej hokejovej NHL v sobotu bodovali dvaja Slováci, Adam Ružička a Erik Černák sa asistenciami podieľali na víťazstvách svojich tímov. V hre boli aj Tomáš Tatar, Marián Studenič a Martin Fehérváry, tí si však svoju produktivitu nezlepšili.

Istotu postupu do play-off má po sobote už 10 tímov, k doterajším siedmim pribudli Boston Bruins, St. Louis Blues a Calgary Flames. Vo Východnej konferencii je k dispozícii už len jedno miesto pre play-off, v Západnej konferencii ich je ešte päť.

Deväť gólov Calgary Flames

Hokejisti Calgary Flames síce po prvej tretine domáceho súboja proti Arizone Coyotes prehrávali 0:1, no v ďalšom priebehu strelili deväť gólov a na treťom z nich sa asistenciou podieľal slovenský útočník Ružička, bola to pre neho už piata gólová prihrávka v tomto ročníku. „Plamene“ sa už pred duelom dozvedeli, že majú istotu postupu do vyraďovacej časti.

Štyri body v sobotu nazbierali Johnny Gaudreau, Matthe Tkachuk (obaja 2+2) a Elias Lindholm (1+3). Flames svoje prvé štyri zásahy v súboji dosiahli v rozpätí 2:33 min. „Bolo to vzrušujúce. A nie iba pre nás, ale aj pre fanúšikov, poriadne ich to naštartovalo. Ani po zisku trojgólového náskoku sme nechceli poľaviť, odviedli sme kus dobrej práce,“ povedal podľa oficiálneho webu súťaže štvorbodový Gaudreau.

Tampa rozhodla až v tretej tretine

Tampa Bay Lightning ako obhajca Stanleyho pohára už má istotu postupu do play-off, v sobotu doma rozhodla o triumfe nad Winnipegom Jets 7:4 až v tretej tretine. Po druhej bol stav nerozhodný 4:4, zásahy Stevena Stamkosa, Nikitu Kučerova a Michaila Sergačova zariadili dva body pre „blesky“.

Slovenský bek Černák si asistenciu pripísal pri záverečnom presnom zásahu domácich, bola to jeho deviata prihrávka v tomto ročníku. Okrem toho zaznamenal aj dve plusky a neskutočných 10 hitov. „Na našom výkone z tretej tretiny môžeme stavať. To bol hokej, aký chceme hrať,“ poznamenal po súboji kapitán Stamkos.

Fehérváry s troma plusovými bodmi

Washington Capitals triumfoval na ľade Montrealu Canadiens 8:4 a opäť sa priblížil k postupu do vyraďovacej časti, prísť o ňu môže už len matematicky na úkor New Yorku Islanders. Pred „ostrovanmi“ totiž majú Caps náskok pätnástich bodov a Newyorčania ich môžu získať nanajvýš 16.

Slovenský obranca Martin Fehérváry v sobotu nebodoval, ale pripísal si tri plusové body aj 5 hitov. Jeden z gólov hostí dosiahol aj Alexander Ovečkin, v aktuálnej sezóne ich má na svojom konte už 47 a v kariére 777. Len tri presné zásahy ho delia od 50-gólovej hranice, ktorú by v takom prípade pokoril deviatykrát v kariére a na čele tejto štatistiky by sa vyrovnal dvom velikánom – Waynovi Gretzkému a nedávno zosnulému Mikovi Bossymu.

Dallas si poradil so San Jose

Dallas Stars si aj bez bodového pričinenia Mariána Studeniča poradil doma so San Jose Sharks 2:1, tím New Jersey Devils v zostave s Tomášom Tatarom prehral na ľade nováčika súťaže Seattle Kraken 3:4 po samostatných nájazdoch. Colorado Avalanche si doma poradil s Carolinou Hurricanes 7:4 a už má istotu prvenstva v hodnotení Centrálnej divízie.