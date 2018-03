Ryanair bude lietať aj do Turecka, nové linky spustia z Dublinu aj z Bratislavy

BRATISLAVA 15. marca (WebNoviny.sk) – Nízkonákladová spoločnosť Ryanair vstupuje na turecký trh. Oznámila, že otvorí novú pravidelnú linku z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave do tureckého mesta Dalaman. Lietať z Bratislavy do Turecka sa začne od 28. júna s frekvenciou jedenkrát týždenne. Zároveň Ryanair spúšťa druhú linku do Turecka z Dublinu.

Linka do Turecka je pritom už šiestou novou pravidelnou linkou, ktorú otvorí Ryanair z Bratislavy počas letného letového poriadku, ktorý bude platiť od konca marca do konca októbra 2018. Koncom marca začne Ryanair z Bratislavy prevádzkovať nové linky do Burgasu v Bulharsku, na Maltu, na Pafos na Cypre a do Solúna v Grécku.

Všetky budú s frekvenciou dvakrát týždenne. Od 1. júna otvorí novú linku do Eindhovenu v Holandsku, a to dvakrát týždenne, resp. od októbra trikrát týždenne. Od 28. júna pridá aj spomínanú pravidelnú linku do Dalamanu v Turecku a späť s frekvenciou jedenkrát týždenne.

“Letecká spoločnosť Ryanair bude z Letiska M. R. Štefánika prevádzkovať počas tohto leta spolu až 25 pravidelných liniek, čo je historicky najvyšší počet pravidelných liniek od začiatku pôsobenia Ryanairu u nás od roku 2005,“ zhrnul generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Jozef Pojedinec.

Spoločnosť Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s., je zapísaná v Obchodnom registri SR od mája 2004, disponuje základným imaním vo výške 292,43 mil. eur. Spoločnosť je v úplnom vlastníctve štátu, Ministerstvo dopravy a výstavby SR spravuje všetky jej akcie od septembra 2014, kedy prevzalo od Fondu národného majetku SR jeho podiel vo výške 50,30 %.

Ryanair je najväčšou nízkonákladovou leteckou spoločnosťou v Európe a na letisku v Bratislave zriadil v marci 2015 svoju základňu.