Rybáriková a Kužmová nestačili na nasadený trinásty pár a skončili v 2. kole na Roland Garros

PARÍŽ 1. júna (WebNoviny.sk) – Slovenské tenistky Viktória Kužmová a Magdaléna Rybáriková prehrali za 57 minút 1:6, 4:6 nad trinástym nasadeným americko-českým párom Nicole Melicharová a Květa Peschkeová v 2. kole štvorhry žien na druhom grandslamovom turnaji sezóny Roland Garros v Paríži (27. mája – 10. júna, celková dotácia 18 232 000 eur, antuka). V mužskej štvorhre Slovensko nemá zastúpenie na RG 2018.

Pre 20-ročnú rodáčku z Košíc Kužmovú to bola deblová premiéra na grandslamovom turnaji. Dvadsaťdeväťročná Rybáriková má podstatne viac skúsenosti so štvorhrou na štyroch najvýznamnejších turnajoch sezóny. Jej maximom na parížskej antuke je postup do 3. kola, dokázala to vo dvoch prípadoch.

V roku 2011 s Rumunkou Alexandrou Dulgherovou, v spomenutej fáze turnaja ich zdolali neskoršie víťazky z Česka Andrea Sestini-Hlaváčková a Lucie Hradecká. O tri roky neskôr spolu s Nemkou Andreou Petkovicovou podľahli v rovnakej fáze talianskemu páru Sara Erraniová – Roberta Vinciová.

Rybárikovej maximom v rámci štvorhry komplexne na „grandslame“ zatiaľ zostáva semifinálová účasť vo Wimbledone. V roku 2014 sa jej po boku Petkovicovej nepodarilo preniknúť do finále, stopku im vystavili Babosová s Mladenovicovou.