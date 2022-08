S fašistami sa neoslavuje SNP, nevládne a nepodávajú sa ruky, pustil sa Heger do Smeru a Fica

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) na sociálnej sieti Facebook skritizoval stranu Smer-SD a jej predsedu Roberta Fica. a odkázal, že „s fašistami sa neoslavuje SNP, nevládne a nepodávajú a ruky“.

Keď bol Fico predsedom vlády a cítil sa vo svojej funkcii bezpečne, osláv SNP či hrozieb druhej svetovej vojny mal podľa Hegera plné ústa. „Časy sa však menia a so strachom o budúcnosť sa vytrácajú aj hodnoty a odkaz, ktoré SNP so sebou nesie,“ napísal Heger.

Smer nemá pevné morálne hodnoty

Premiér spomenul Ficovi aj jeho obhajobu odsúdeného Milana Mazureka za jeho extrémistické výroky a kritizuje ho aj za podávanie si rúk s Milanom Uhríkom, ktorý v priamom prenose poprel holokaust, lebo vraj nie je historik, tak sa nevie k nemu vyjadriť.

Heger tiež Ficovi pripomenul jeho výrok, že „protifašistická orientácia strany Smer-SD je úplne jasná a nemenná“. Dnes nám však strana Smer-SD podľa Hegera jasne dokazuje, že nemá pevné morálne hodnoty. „Z deklarovaného ľavičiara, bývalého člena komunistickej strany je človek spolupracujúci s extrémistami,“ tvrdí Heger o Ficovi a odkázal: „Nie páni, nie sme to my, kto zneucťuje výročie SNP, ste to vy.“

Prokremeľské činy a chúťky

Svojimi prokremeľskými chúťkami a činmi sa podľa Hegera snažia Slovensko odtiahnuť od demokratických hodnôt aj západného sveta a vyznávaním totalitných režimov hrajú s občanmi nebezpečnú hru, ktorá rozosieva len strach a nenávisť.

O svojej vláde Heger tvrdí, že zastávajú pravý opak a jej členovia pevne stoja za hodnotami, ktoré pre nás hrdinovia svojej doby vybojovali. „Sú to sloboda, čestnosť a úcta,“ priblížil s tým, že sa neboja postaviť zlu a nenechajú sa ním ani vydierať.

„Máme odvahu postaviť sa za správne rozhodnutia, nehráme politické hry na občanov,“ dodal premiér.