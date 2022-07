S humorom o striedavej starostlivosti. Do kín prichádza komédia s názvom Striedavka

Ak ste si mysleli, že na striedavej starostlivosti o deti nemôže byť nič vtipné, nová komédia českého režiséra Petra Nikolaeva vás presvedčí o opaku. Film Striedavka sa na život po rozvode pozerá s humorom a nadhľadom a zachytáva komplikovane prepletené rodinné aj partnerské vzťahy šiestich postáv. V hlavných úlohách sa predstavia Martin Hofmann, Kristína Svarinská, Anna Polívková, Eva Holubová, Jitka Čvančarová a Jiří Vyorálek.

Zuzana (Kristína Svarinská) sa ako študentka na univerzite zamilovala do svojho profesora telocviku Honzu (Martin Hofmann). Honza však bol vtedy ženatý s Adélou (Jitka Čvančarová), s ktorou má deti Adama a Viléma. Honza sa teda rozviedol s Adélou a tá si našla Roberta (Jiří Vyorálek), ktorý sa kvôli nej rozviedol s Katkou (Anna Polívková), s ktorou má dcéry Júliu a Báru. Zuzana nemá deti, až teraz jedno čaká s Honzom a okrem toho sa stará o svoju babku (Eva Holubová), ktorá začína trpieť demenciou. Päť detí spolu s jednou babičkou teda striedavo pendluje medzi tromi domácnosťami. Zorganizovať také veľké množstvo ľudí dá naozaj zabrať. Hrdinovia sa zložitú a zároveň komickú situáciu snažia vyriešiť prísnymi pravidlami a harmonogramom, aj napriek tomu však o humorné situácie rozhodne nebude núdza.

Foto: Bontonfilm

„Náš film je o tom, ako prežiť súčasných aj predošlých partnerov, všetky deti, či už sú vaše, alebo nie, o tom, ako sa v tom nestratiť a udržať si zdravý rozum,“ opísal snímku Striedavka populárny český herec Martin Hofmann, jedna z hlavných tvárí filmu. „Skutočná životná láska je niekedy až tá druhá či dokonca tretia v poradí. Pravé partnerské šťastie môže človek nájsť až neskôr na ceste životom. Náš film ukazuje, že život prináša často rôzne nečakané zákruty a jeho pevnou súčasťou nie sú len súčasné milostné vzťahy, ale aj tie predchádzajúce,“ hovorí režisér Petr Nikolaev.

Petr Nikolaev má za sebou veľké, výpravné filmy ako Lidice či Príbeh kmotra, ale preslávil sa aj populárnou a nesmrteľnou komédiou Báječná léta pod psa. V tej sa striedajú komické momenty s tými vážnejšími zo života a podobne komplexný by mal byť aj jeho najnovší film. „Striedavka je komédia, ale chceli by sme v nej zachytiť rozličné emócie, nemala by to byť len zábava za každú cenu. Svojou náladou by sa film mal podobať napríklad snímke Báječná léta pod psa,“ uviedol režisér.

Foto: Bontonfilm

V komédii Striedavka má okrem rodinných a partnerských vzťahov dôležitú úlohu aj šport, konkrétne ragby. Pre Annu Polívkovú a Jitku Čvančarovú bola údajne táto netradičná športová disciplína jedným z hlavných dôvodov, prečo sa rozhodli svoje roly prijať. „Okolo ženského ragby aj ragby vo všeobecnosti sa pohybujú naozaj skvelí ľudia, ktorí sú féroví nielen v športe, ale aj v živote. To ma očarilo a je to jeden z mojich najsilnejších zážitkov z natáčania,“ prezradila Jitka Čvančarová. „Na nakrúcaní ma asi najviac bavilo ragby. A čo bolo na natáčaní najhoršie? Tiež ragby,“ dopĺňa svoju hereckú kolegyňu so smiechom Anna Polívková. V deň natáčania hlavného zápasu na pražskom štadióne na Strahove im totiž neprialo počasie. „Začalo nám pršať, čím sa všetko skomplikovalo, ale myslím si, že vďaka tomu budú mať tieto scény vo filme tú správnou atmosféru,“ prezradila herečka.

Foto: Bontonfilm

Komediálna snímka s netradičným námetom Striedavka príde do slovenských kín 28. júla 2022. Netrpezliví diváci si ju však budú môcť vychutnať aj v exkluzívnej predpremiére už 26. 7. v Cinema City Aupark a 27. 7. v sieti multikín CINEMAX po celom Slovensku, v multiplexoch MLYNY CINEMAS Nitra, Golden Apple Cinema Liptovský Mikuláš, Kino STAR Lučenec, Zvolen a Prešov.

„Verím, že príbeh Striedavky bude divákom blízky, či už striedavú starostlivosť zažívajú na vlastnej koži, alebo majú na starosti len jednu rodinu, prípadne iba vzťah so svojím partnerom,“ odkazuje na záver režisér Petr Nikolaev.

