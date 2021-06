Sadenica za kubík: Z lesa nielen dostávame, lesu aj dávame

Spoločnosť PRP s r.o. v Tomášovciach pri Lučenci zamestnáva viac ako 300 kvalifikovaných zamestnancov, spracováva ročne vyše 700 000 m3 ihličnatej guľatiny a jej obchodní partneri sú na štyroch svetových kontinentoch. Spoločnosť získala systematickým 25 ročným úsilím a najvyššou kvalitou svojich produktov a služieb pozíciu lídra na slovenskom trhu vo svojom segmente podnikania. Prvenstvo medzi spracovateľmi dreva na Slovensku má aj v napĺňaní spoločenskej zodpovednosti vďaka realizácii projektu SADENICA ZA KUBÍK. Spoločnosť PRP tak z lesa nielen dostáva, ale lesu aj dáva.

„Uvedomujeme si spoločenskú zodpovednosť našej firmy a význam lesov pre naše podnikanie i celú krajinu. Preto sme sa rozhodli zrealizovať projekt podpory zalesňovania a ochrany lesov na Slovensku tým, že každému obchodnému partnerovi, ktorý dodáva spoločnosti PRP drevnú surovinu, dáme za každý kubík dreva jednu sadenicu. Ročne tak podarujeme vlastníkom a obhospodarovateľom lesov približne 750 000 sadeníc lesných drevín. Zároveň za každých 100 kubíkov dodaného dreva dostanú od nás repelenty, hnojivá a insekticídy na ochranu lesov. Chceme tak významne prispieť k tomu, aby sme mali na Slovensku zdravé, zelené a vitálne lesy,“ hovorí jeden zo spolumajiteľov spoločnosti PRP Ján Božík.

Spoločnosť PRP je spoločensky zodpovednou, ale aj rozvíjajúcou sa firmou. „Vo februári 2022 dokončíme piliarsku časť závodu. Na to nadviaže nová investícia, výstavba drevokombinátu, kde zainvestujeme do špičkových CNC strojov, ktoré dajú prácu 60 vysokokvalifikovaným operátorom. Vďaka tomu sa spoločnosť PRP stane stredoeurópskym lídrom v priemyselnom spracovaní dreva na stavebné účely. Našou ambíciou je výrazné zvýšenie pridanej hodnoty pri spracovaní dreva. Myslím, že všetci by sme sa mali snažiť o to, aby slovenské drevo neputovalo za hranice, ale naopak, aby drevo zo zahraničia bolo spracovávané na Slovensku,“ hovorí druhý spolumajiteľ spoločnosti PRP Slavomír Dyma.

Informačný servis