Sagan na Miláno – San Remo nezachytil rozhodujúci útok a v závere ho nemal kto potiahnuť (video)

Najdlhšie aj najteplejšie za posledné roky boli preteky Miláno – San Remo a v nezvyčajnom augustovom termíne mali aj pozmenenú trasu. Tridsaťdva stupňov, 305 km a vynechanie ligúrskeho pobrežia plného dovolenkárov. Jedna vec však v sobotu popoludní zostala po starom.

Peter Sagan ani na desiaty pokus na slávnom podujatí nezvíťazil a po štvrtý raz skončil na štvrtom mieste. Belgičan Wout van Aert, Francúz Julian Alaphilippe a Austrálčan Michael Matthews boli lepší ako slovenský líder tímu BORA – hansgrohe.

„Skončil som druhý v šprinte po predchádzajúcom útoku Van Aerta a Alaphilippa. Takže nie je dôvod na ľútosť. Myslím si, že som urobil maximum z toho, čo sa dalo urobiť,“ skonštatoval Peter Sagan po 111. ročníku v San Reme.

Maximalistický prístup Sagana

Sagan je z minulosti známy svojim maximalistickým prístupom, neraz sa v cieli nahneval po druhom či štvrtom mieste v záverečnom šprinte. Teraz zvolil miernejší prístup, hoci roky túži po víťazstve na jednom z najväčších cyklistických monumentov. Navyše v tejto špecifickej sezóne poznačenej jarnou „koronaprestávkou“ boli preteky Miláno – San Remo jediné spomedzi piatich monumentov, ktoré žilinský rodák absolvoval.

Okolo Flámska a Paríž-Roubaix, kde už v minulosti zvíťazil, tentoraz uvoľnia miesto premiérovému štart na Giro d´Italia (3. – 25. 10.). A ešte predtým čaká na Sagana tradičný etapový vrchol – Tour de France (29. 8. – 20. 9.), kde si v minulosti rekordne sedemkrát obliekol zelený dres určený pre víťaza bodovacej súťaže.

„Ešte nemám takú kondíciu ako po minulé roky, ale zlepšuje sa to. Moja najvážnejšia časť sezóny sa začne na Tour de France a myslím si, že som na dobrej ceste,“ prezradil Sagan.

Ambiciózny Slovák nezachytil rozhodujúci útok francúzskeho obhajcu víťazstva Alaphilippa na Poggiu pár kilometrov pred cieľom a chlapsky priznal, že na to nemal.

„Úprimne necítil som, že by som mohol nasledovať útok Alaphilippa na Poggiu. Ak by tam boli ďalší dvaja jazdci, možno by sme ich mohli dostihnúť. Lenže my sme v ďalších 700 m spomalili a to pomohlo dvojici v úniku získať dostatočný náskok,“ podotkol držiteľ 113 víťazstiev v profipelotóne.

Nečakaný útok Ossa

Trojnásobný majster sveta sa pokúsil zodpovedať aj otázky týkajúce sa nečakaného sólového útoku jeho talianskeho domestika Daniela Ossa pri klesaní z Cipressy približne 20 km pred cieľom.

Oss sa v úniku unavil a neskôr už nebol k dispozícii Saganovi, aby mu pomohol odvracať útoky súperov na Pogggiu 5 km pred cieľom. „Po tvrdej práci na Cipresse mal v závere už len málo energie. S tým sa už nedalo nič robiť,“ povedal Sagan na adresu Ossa.

Športový riaditeľ Enrico Poitschke k tomu už kritickejšie podotkol. „Na Poggiu prišli útoky z viacerých strán a nám tam Daniel Oss chýbal. Dvaja pretekári ušli a Peter sa ocitol bez pomoci v stíhacej skupine. Nemal ho kto potiahnuť,“ cituje Poitschkeho oficiálny web tímu BORA – hansgrohe.

Sagan sa od roku 2011 márne pokúša o triumf na najdlhších jednorazových pretekoch v kalendári UCI. Dvakrát bol tesne druhý, až osemkrát skončil v najlepšej desiatke a jeho najhoršie umiestnenie sa spája so 17. miestom práve spred 9 rokov.

Slovenský „Tourminátor“ tento rok oslávil tridsiatku a jeho čas na dosiahnutie veľkého triumfu v San Reme sa kráti. Aj preto športový riaditeľ Poitschke trochu sklamane vyhlásil: „Všetci dali do toho maximum, ale konečné štvrté miesto nie je výsledok, ktorý sme chceli dosiahnuť. Tento rok to malo byť konečne víťazstvo.“