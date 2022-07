Sagan sa v TotalEnergies cíti lepšie ako v tíme Bora-Hansgrohe, prezradil aj dôvod

Na tohtoročnej Tour de France síce slovenský cyklista Peter Sagan ešte nepochodil v žiadnom špurte, pred posledným týždňom „Starej dámy“ však priznal, že vo francúzskom tíme TotalEnergies sa cíti omnoho lepšie ako u predchádzajúceho zamestnávateľa – nemeckého zoskupenia Bora-Hansgrohe.

Uviedol to počas pondelkového voľného dňa v rozhovore pre viacero médií, ktorý priniesol web iDnes.cz. „Výsledky by mohli byť aj lepšie,“ priznal 32-ročný žilinský rodák.

Tím založený na vzťahoch

Peter Sagan sa v roku 2022 na TdF zatiaľ štyrikrát dostal do Top 10 – dvakrát finišoval na štvrtej priečke, raz na piatej a raz na šiestej pozícii.

„Zostávajú nám ešte štyri etapy, časovka a Paríž, to už celkom ubehne. Čo sa týka mojich výsledkov, no … Nie je to tu jednoduché. Čo už, sťažovať sa nebudem,“ poznamenal slovenský jazdec, v minulosti sedemnásobný víťaz bodovacej súťaže na Tour.

A čo si myslí o svojom tíme? „V TotalEnergies necítim až taký tlak, aký bol predtým v Bore. Cítim sa tu omnoho lepšie, viac rodinne. Je to tím založený na vzťahoch a nie na biznise,“ prezradil Sagan.

Príčinu jeho zdravotných problémov nezistili

Na otázku, či v doterajšom programe TdF bola etapa, ktorú by radšej preskočil, s úsmevom odpovedal: „To sú asi všetky etapy, ktoré by som rad preskočil, ale takto to nefunguje. Najhorší bol asi piatok, keď prišiel skorý únik, roztrhalo sa to, fúkalo, ja som sa ocitol vzadu a zaostal. Vtedy som sa cítil celkom zle.“

V prvej polovici roka bojoval Peter Sagan so zdravotnými problémami. „V jari ho oslabovali dlhodobo následky januárového covidu,“ povedal podľa iDnes.cz kouč slovenského jazdca Jens van Beylen a pokračoval: „Neustále sa cítil unavený, či už po tréningoch alebo po pretekoch, sťažoval sa na bolesť v nohách. Nikdy predtým sa takto necítil. Covid sa zjavne podpísal na jeho výkonnosti, opakovanom ochorení a možno aj na jeho marcových žalúdočných problémoch.“

V tíme si lámali hlavu nad tým, ako situáciu vyriešiť. „Urobili sme vtedy celú sériu testov, no stále sme nemohli prísť na konkrétnu príčinu jeho problémov,“ poznamenal Van Beylen.