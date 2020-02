Sagan v kráľovskej etape na Vuelta a San Juan pomáhal lídrom tímu, vyhral Flórez (video)

Kolumbijčan Miguel Eduardo Flórez ovládol kráľovskú 5. etapu na cyklistických pretekoch Vuelta a San Juan Internacional. Jazdec vo farbách prokontinentálneho tímu Androni Giocattoli – Sidermec ušiel svojim konkurentom v úniku v posledných desiatkach metrov takmer 19 km dlhého stúpania s vrcholom na kopci Alto Colorado a pripísal si najväčší úspech profikariéry.

S dvojsekundovým odstupom prišiel do cieľa vo výške 2624 m španielsky veterán Óscar Sevilla (Team Medellin) a na treťom mieste finišoval Američan Brandon McNulty zo stajne UAE Team Emirates.

Evenepoel ostal lídrom

Piata priečka v cieli stačila mladému Belgičanovi Remcovi Evenepoelovi na udržanie si líderskej pozície pred záverečnými dvoma víkendovými etapami. V nich sa očakávajú šprintérsky dojazdy väčšieho počtu pretekárov. Iba 20-ročný cyklista tímu Deceuninck Quick – Step si udržal náskok 33 sekúnd pred Talianom Filippom Gannom, ktorý v 5. etape skončil hneď za Evenepoelom.

V piatok bola po dni oddychu na programe očakávaná náročná horská skúška na trase San Martín – Alto Colorado s dĺžkou 169,5 km. Slovenský cyklista Peter Sagan bol aktívny v etape so štyrmi horskými prémiami, v ktorej takmer dve tretiny profilu tvorili stúpania. Sagan pracoval pre lídrov svojho tímu Pawla Poljaňského a Mattea Fabba.

Peter Sagan na pretekoch Vuelta a San Juan Internacional 2020 výsledky 1. etapa: 6. miesto (video)

2. etapa: 5. miesto (video)

3. etapa: 152. miesto (video)

4. etapa: 4. miesto (video)

Solídne 40. miesto pre Sagana

Ešte pred začiatkom cieľového stúpania bol Sagan členom vedúcej skupiny, ale postupne z nej „vycúval“. Poliak Poljaňski bol napokon klasifikovaný ako štrnásty s mankom 1:36 min na víťazného Flóreza, Talian Fabbro bol dvadsiaty (+2:22). Sagan skončil na solídnom 40. mieste s odstupom 7 minút a 13 sekúnd.

Víťaz časovky Evenepoel v závere dlhočizného stúpania nielen že udržal krok so súpermi – vrchármi, ale bol aj aktívny. A to ešte 20 km pred cieľom zaostával za vedúcou skupinou o 1:18 min a medzi lídrov vpredu sa zaradil až 8,5 km pred cieľovou čiarou. „Pelotón sa rozdrobil na viacero skupiniek a ja som zostal v tej druhej. Bol som nahnevaný, ale bojoval som. Musel som predviesť stíhaciu jazdu, mal som k dispozícii len jedného tímového kolegu, ale nakoniec som bol schopný zmazať náskok prvej skupiny a uchovať si biely dres do ďalších etáp,“ povedal Remco Evenepoel, cituje ho portál Cyclingnews.