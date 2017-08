Saganov tím napadol vírus, po Kolářovi odstúpil z pretekov Vuelta a Espaňa aj líder Majka

TARRAGONA 23. augusta (WebNoviny.sk) – Cyklistickému tímu Bora-Hansgrohe a konkrétne poľskému lídrovi Rafalovi Majkovi sa ani na Vuelte nevyhla dávka smoly. Po predčasnom odstúpení z Tour de France si Majka robil nádeje na pódiové umiestnenie v celkovom poradí na pretekoch Okolo Španielska, ale to už na 99% nenaplní.

Koniec nádejí na dobré umiestnenie

Už pred utorkovou 4. etapou s cieľom v Tarragone zaostával za lídrom o 2:53 min, ale v etape so šprintérskym dojazdom pridal ďalšie nečakané manko 3:45 min. Celkovo už na Chrisa Frooma na 43. mieste stráca 6:38 min, čo je zrejmý koniec nádejí na dobré umiestnenie v konečnom poradí.

“Už predtým v etape som mal žalúdočné problémy a trpel som. Nemohol som počas etapy poriadne jesť a v utorok sa to zopakovalo. Chýbala mi energia v nohách a každý ďalší kilometer bol pre mňa bolestivý. Musím sa z toho nejako dostať. Vuelta sa ešte zďaleka nekončí, ale na celkové poradie a dobrý výsledok v ňom môžem zabudnúť,” cituje Rafala Majku portál cyclingnews.com.

Problémy so zažívacím traktom

Majku zrejme zasiahol rovnaký vírus ako aj jeho tímového kolegu a jediného slovenského reprezentanta na Vuelte Michaela Kolářa. Kamarát Petra Sagana pre podobné problémy so zažívacím traktom musel opustiť pelotón prestížnych pretekov už počas nedeľňajšej 2. etapy.

“Je to smola, lebo Rafala postihlo to isté ako Michaela Kolářa a tiež Pawla Poljanského. Majka bol pripravený veľmi dobre, o to väčšie je naše sklamanie. Môžeme mu len poskytnúť maximálnu medicínsku podporu a čakať. Čo sa týka Michaela, je už doma a cíti sa lepšie. Veríme teda, že Rafal a Pawel budú ďalej bojovať, hoci vieme, aké to je pre nich teraz náročné,” uviedol športový riaditeľ tímu Bora-Hansgrohe Steffen Radochla.