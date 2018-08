Saganovi ubudol veľký konkurent, Cavendish na európsky šampionát nejde

GLASGOW 9. augusta (WebNoviny.sk) – Britský cyklista Mark Cavendish sa odhlásil z nedeľňajších pretekov s hromadným štartom na majstrovstvách Európy v škótskom Glasgowe.

Skúsený špurtér nie je v stopercentnom zdravotnom stave a lekársky tím domácej reprezentácie mu odporučil, aby podujatie vynechal. Informácia pochádza z tlačovej správy British Cycling.

„Je pre mňa veľké sklamanie, že musím opustiť národný tím. Nominácia do britskej reprezentácie je pre mňa vždy veľkým ocenením a zároveň som sa veľmi tešil na preteky s celým tímom. V ostatných mesiacoch bolo mojim cieľom zotaviť sa z viacerých nešťastných zranení, no prijal som odporúčanie, že bude pre mňa najlepšie, ak vynechám európsky šampionát. Britskému tímu želám len to najlepšie a budem ho povzbudzovať spolu so zvyškom krajiny,“ povedal 33-ročný Cavendish, ktorého v nedeľu nahradí Mark Christian.

Sedemčlenné družstvo doplnia Adam Blythe, Owain Doull, Luke Rowe, Ian Stannard, Ben Swift a Scott Thwaites.