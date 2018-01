Sainz si na Rely Dakar postrážil vedenie, motocyklisti pre zlé podmienky neštartovali

SAN JUAN 18. januára (WebNoviny.sk) – Katarčan Nasser Al-Attiyah triumfoval vo štvrtkovej 12. etape na motoristických púštnych pretekoch Rely Dakar 2018. Jazdec na automobile Toyota ovládol 523 km dlhý meraný úsek z Chilecita do San Juanu v Argentíne za 5:49:57 h, pred legendárnym Francúzom Stéphanom Peterhanselom mal v cieli náskok 2:03 min.

Na treťom mieste finišoval Juhoafričan Giniel de Villiers so stratou 4:33 min. Pre Al-Attiyaha to bola tretia víťazná etapa na tohtoročnom Dakare, predtým sa tešil v úvodnej a tretej kapitole. Lídrom priebežného poradia zostal Španiel Carlos Sainz, ktorý jazdil na istotu a na víťaza mal odstup 18 minút. Päťdesiatpäťročný víťaz Dakaru z roku 2010 Sainz vedie pred Peterhanselom o viac ako 44 minút, tretí Al-Attiyah zaostáva už o 1:05:55 h. Do konca zostáva 489 meraných kilometrov.

Neuveriteľne vyrovnané je to v kategórii kamiónov. Po 12 etapách je lídrom ruský obhajca Eduard Nikolajev o jednu sekundu pred Argentínčanom Federicom Villagrom. Na treťom mieste figuruje už s obrovským mankom takmer tri a pol hodiny Bielorus Sergej Viazovič. Z víťazstva vo štvrtkovej etape sa tešil Holanďan Ton van Genugten pred Čechom Martinom Kolomým a Nikolajevom.

Vo štvrtok sa nepredstavili na trati motocyklisti ani štvorkolkári, organizátori zrušili ich 375 km dlhý meraný úsek z Fiambalá do San Juanu pre zlé poveternostné podmienky. Etapa mala byť druhou časťou maratónu. Vedenie Rely Dakar sa v tohtoročnej edícii odhodlalo k tomuto kroku po druhý raz, hoci len čiastočne. V pondelok sa neuskutočnila kompletná 9. etapa z Tupizy do Salty. Piatková predposledná 12. etapa zavedie pretekárov zo San Juanu do Córdoby, súťažiaci vo všetkých kategóriách prekonajú celkovo viac ako 900 km.

V pretekoch už nepokračuje slovenský motocyklista Štefan Svitko, ktorý pre neutíchajúce bolesti v hornej časti tela po páde v 10. etape odstúpil z podujatia.

Rely Dakar 2018

12. etapa (Chilecito /Arg./ – San Juan /Arg./, meraný úsek: 523 km)

Automobily: 1. Nasser Al-Attiyah (Kat.) Toyota 5:49:57 h, 2. Stéphane Peterhansel (Fr.) Peugeot +2:03 min, 3. Giniel de Villiers (JAR) Toyota +4:33, 4. Orlando Terranova (Arg.) Mini +5:56, 5. Bernhard ten Brinke (Hol.) Toyota +7:53, 6. Mikko Hirvonen (Fín.) Mini +12:15

Poradie po 12. etape: 1. Carlos Sainz (Šp.) Peugeot 42:24:31 h, 2. Stéphane Peterhansel (Fr.) Peugeot +44:41 min, 3. Nasser Al-Attiyah (Kat.) Toyota +1:05:55 h, 4. Bernhard ten Brinke (Hol.) Toyota +1:17:21, 5. Giniel de Villiers (JAR) Toyota +1:26:31, 6. Jakub Przygonski (Poľ.) Mini +2:51:02

Kamióny: 1. Ton van Genugten (Hol.) Iveco 7:02:36 h, 2. Martin Kolomý (ČR) Tatra +4:11 min, 3. Eduard Nikolajev (Rus.) Kamaz +6:21, 4. Federico Villagra (Arg.) Iveco +7:29, 5. Artur Ardavičius (Kaz.) Iveco +15:14, 6. Gert Huzink (Hol.) Renault +23:11

Poradie po 12. etape: 1. Eduard Nikolajev (Rus.) Kamaz 47:14:31 h, 2. Federico Villagra (Arg.) Iveco +1 s, 3. Sergej Viazovič (Biel.) Maz +3:26:14, 4. Airat Mardejev (Rus.) Kamaz +5:05:15, 5. Ton van Genugten (Hol.) Iveco +5:23:40, 6. Artur Ardavičius (Kaz.) Iveco +5:36:25

Poradie v kategórii motocyklov po 12. etape: 1. Matthias Walkner (Rak.) KTM 36:33:37 h, 2. Kevin Benavides (Arg.) Honda +32:00 min, 3. Toby Price (Aus.) KTM +39:17, 4. Gerard Farrés (Šp.) KTM +49:17, 5. Antoine Méo (Fr.) KTM +59:05, 6. Ricky Brabec (USA) Honda +1:18:10 h

Poradie v kategórii štvorkoliek po 12. etape: 1. Ignacio Casale (Čile) Yamaha 46:04:20 h, 2. Nicolás Cavigliasso (Arg.) Yamaha +1:34:13 h, 3. Jeremías González (Arg.) Yamaha +2:09:15, 4. Axel Dutrie (Fr.) Yamaha +3:56:48, 5. Marcelo Medeiros (Braz.) Yamaha +4:22:22, 6. Alexis Hernández (Peru) Yamaha +4:23:13