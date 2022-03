Samsung k novým televízorom Neo QLED pribalí ohybný telefón alebo smart hodinky len za 1 euro

BRATISLAVA 10. júla (WEBNOVINY) - Medziročná dynamika slovenského priemyslu sa v máji mierne spomalila. Podľa údajov Štatistického úradu SR totiž produkcia v slovenskom priemysle v piatom mesiaci stúpla o 10,8 %, čo oproti aprílu znamenalo spomalenie o 0,1 percentuálneho bodu. Produkciu v priemysle pritom opäť ťahala iba priemyselná výroba, ktorá rástla o 13,2 %. Medziročný prepad v produkcii ťažby a dobývania sa ešte prehĺbil na 18,7 % a rovnako poklesla aj produkcia v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 2,5 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov priemyselná produkcia medzimesačne v máji oproti aprílu vzrástla o 2,2 %. Slovenský priemysel si tak drží silný rast aj napriek zhoršujúcej sa situácii v eurozóne.konštatoval analytik Slovenskej sporiteľne Martin Baláž.Náš hlavný obchodný partner Nemecko v máji medziročne stagnoval. Aktuálne dáta zatiaľ podľa Baláža ešte nenaznačujú, že by malo v najbližšej dobe prísť k obratu smerom nahor. Napriek tomu by si slovenský priemysel mohol v ďalších mesiacoch udržať solídne tempo rastu a naďalej by mal podľa Slovenskej sporiteľne rásť dvojciferným tempom. V letných mesiacoch by sa pritom tempo rastu mohlo ešte zvýšiť vďaka báze z minulého roka, keď priemysel minulé leto klesal. "Ďalší vývoj bude závisieť hlavne od ekonomického vývoja v eurozóne a primárne u nášho hlavného obchodného partnera Nemecka. Ďalším faktorom, ktorý by mohol negatívne ovplyvniť vývoj nášho priemyslu, by bolo prípadné tvrdé spomalenie čínskej ekonomiky,“ konštatoval Baláž.[caption id="attachment_85187" align="alignright" width="580"] www.webnoviny.sk rel="attachment wp-att-85187">cdn.webnoviny.sk alt="Priemysel" width="580" height="400" class="size-medium wp-image-85187" data-dominant-color="#c1c3bc" /> Foto: SITA/AP[/caption] Produkciu v priemyselnej výrobe zase drží nad vodou najmä výroba dopravných prostriedkov. Tá medziročne stúpla o 55,2 %. Objem produkcie sa znížil najmä vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 38,4 % a vo výrobe chemikálií a chemických produktov o 41,7 %. V priemere za prvých päť mesiacov tohto roka tak vzrástol index priemyselnej produkcie medziročne o 9,7 %, z toho v priemyselnej výrobe o 12 %. Produkcia bola nižšia v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 2,2 %, v ťažbe a dobývaní o 5,6 %. Produkcia v slovenskom priemysle tak pokračuje v raste napriek zmierneniu dynamiky v závere minulého roka. Kým v roku 2009 ešte priemyselná produkcia vplyvom prepadu zahraničného dopytu pre hospodársku krízu medziročne klesla o 13,7 %, predvlani už opäť rástla dvojciferným tempom. V minulom roku stúpla o 7,2 %, za čím stála predovšetkým priemyselná výroba, keďže tak ťažba, ako aj výroba energií medziročne klesli.