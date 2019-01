Samsung Tvoja šanca štartuje ďalšie kolo. Prihláste sa

BRATISLAVA 7. januára 2019 (WBN/PR) – Je to neoceniteľná príležitosť pre mladých študentov, ktorí mali kvôli nepriaznivým životným situáciám posunutú štartovaciu čiaru vlastnej kariéry a snov.

Množstvo kladných ohlasov, a dokonca aj ocenenie Gesto roku 2018, získal v pilotnom ročníku úspešný projekt Samsung Tvoja šanca. A to predovšetkým vďaka deviatim cieľavedomým študentom stredných škôl z Českej republiky a Slovenska a rozvojovému programu ušitému každému z nich individuálne na mieru. Pokračovanie projektu v podobe nového ročníka tak bolo jednoduchým rozhodnutím ako pre spoločnosť Samsung, tak aj pre neziskovú organizáciu Nadání a dovednosti, ktoré sa na realizácii projektu podieľajú.

Do nového ročníka projektu Samsung Tvoja šanca sa môžu všetci záujemcovia prihlásiť do 31. januára 2019 na stránke http://samsungtvojasanca.sk/ alebo na facebookovej stránke https://www.facebook.com/tvojesance/.

Výber prebehne počas februára a od marca sa všetci vybraní účastníci môžu tešiť na úplne nové poznatky z odborov techniky, marketingu, obchodu, personalistiky aj finančnej gramotnosti. S ich osobnostným aj pracovným rozvojom im budú v priebehu roka pomáhať odborní poradcovia na čele s kariérnou koučkou Petrou Drahoňovskou.

Každý z nich navyše dostane sumu takmer 3 900 Eur, ktorú môžu po konzultácii s mentorom investovať podľa svojho záujmu a uváženia do najrôznejších kurzov, workshopov, návštev konferencií, zahraničných jazykových kurzov alebo individuálneho poradenstva.

Neprenositeľné skúsenosti

Všetci účastníci prvého ročníka zhodne vyzdvihujú neskutočné príležitosti, rad inšpirujúcich stretnutí a získanie rozhľadu aj mimo možnosti svojho sociálneho prostredia. To všetko považujú za obrovskú výhodu oproti svojim vrstovníkom. Ruka v ruke so získavaním nových skúseností v priebehu roka rástla aj ich chuť, motivácia a túžba po stále vyšších cieľoch. Zároveň ich projekt presvedčil o hodnote neustáleho vzdelávania sa, rozvoji a investície do seba samých.