Šatan vyzval vládu, aby dala zelenú mládežníckym zápasom. Ak tak neurobí, Slovensko príde o športové talenty

Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan sa na oficiálnom webe zväzu rozhodol apelovať na členov vlády SR, aby urýchlene zasiahli a v stredu povolili hrať súťažné zápasy mládeže.

Kluby prišli o 200 talentov

„Od začiatku sezóny nám viac ako dvesto detí odišlo do zahraničných klubov, čo je asi desať hokejových mužstiev. To sú kritické počty a kritické mínusy. Len v minulom roku sme museli zrušiť viac ako štyritisíc zápasov, v tejto sezóne ďalších osemsto. Sú to nenahraditeľné škody do budúcnosti,“ uviedol šéf SZĽH, podľa ktorého je stav mládežníckeho športu na Slovensku a hokeja zvlášť kritický.

Jediným riešením ako aspoň čiastočne situáciu zvrátiť, je uvoľnenie opatrení smerom k súťažiam mládeže. „Hlavná požiadavka je režim OTP, ktorý bol zavedený aj v covidom automate, ktorým sme sa riadili na začiatku sezóny v októbri. Za istých bezpečnostných opatrení mládežnícky hokej prebiehal a potrebovali by sme, aby sa to do tohto stavu vrátilo. Takto šport funguje aj vo všetkých okolitých krajinách,“ apeloval Šatan.

Následky budú zničujúce

Pandémiou koronavírusu je ovplyvnená už tretia sezóna a podľa zväzu pre niektoré deti to môže mať katastrofálne následky.

„Následky už cítime. Deti odchádzajú do zahraničných klubov. Sú demotivované a niektoré sa už ani nevrátia. Potrebujeme stabilné rozhodnutie, ktoré bude dlhodobé a nie iba na pár týždňov, po ktorých sa opäť zmení. Tak ako v biznise si ľudia potrebujú dlhodobo plánovať, tak aj rodičia musia mať dôveru, že systém pre slovenské deti vydrží a deti budú môcť športovať za dodržiavania istých pravidiel a nebudú musieť odchádzať do zahraničia. Verím však, že na zajtrajšom zasadnutí vlády sa tieto čísla kriticky zhodnotia a nájde sa bezpečné riešenie, ktoré môžeme pozorovať aj v okolitých štátoch a budeme vedieť vytvoriť podmienky pre slovenské deti tak, aby mohli športovať,“ zdôraznil Šatan na webe HockeySlovakia.sk.

Krok správnym smerom

Prezident SZĽH považuje za pozitívny signál avizovaný návrat divákov na tribúny, po vydaní príslušnej vyhlášky by v režime OP mohlo prísť do hľadísk športovísk 25 percent maximálnej kapacity štadiónov.

„Je to krok správnym smerom. Nevieme zatiaľ detaily. Ak to bude 25 percent kapacity hľadiska, je to dobré, ale pre kluby by bolo potrebných aspoň 50 percent, aby mohli finančne zvládať toto ťažké obdobie a profesionálny hokej na Slovensku mohol prežiť ďalšiu sezónu,“ dodal Šatan.