SAV potrebuje zápis do registra, pre nečinnosť ministerstva sa obrátila na generálnu prokuratúru

BRATISLAVA 26. júla (WebNoviny.sk) – Slovenská akadémia vied (SAV) urýchlene potrebuje zápis do Registra verejných výskumných inštitúcií. Dňom 1. júla sa zo všetkých 47 organizácií SAV, ktoré boli rozpočtovými alebo príspevkovými, stali zo zákona verejné výskumné inštitúcie.

Ministerstvo školstva ich však do dnešného dňa nezapísalo do registra a ocitli sa tak v právnom vákuu. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa SAV Monika Hucáková, inštitúcie nemôžu nakladať s peniazmi na nákup techniky, služobné cesty si zamestnanci hradia z vlastného vrecka, nie je možné zapájať sa do projektov či grantov.

„Nezanedbateľná je duševná ujma. V situácii, keď vedci necítia podporu zo strany štátu, ale čelia nezmyselným prekážkam, je atraktivita tohto povolania vážne ohrozená,“ tvrdí SAV.

Našli desiatky nezrovnalostí

Akadémia mala do 1. apríla 2018 predložiť na ministerstvo školstva prvé podklady potrebné na transformáciu inštitúcií z rozpočtovo príspevkových organizácií na verejné výskumné inštitúcie a do 31. mája kompletnú dokumentáciu. Ministerstvo školstva tvrdí, že našlo v dodaných podkladoch asi 40 nezrovnalostí.

„Ešte 21. mája sme zaslali SAV výzvu na doplnenie potrebnej dokumentácie, ale doklady nie sú kompletné dodnes, nebolo preto možné vykonať registráciu,“ povedala šéfka rezortu školstva Martina Lubyová ešte 10. júla na brífingu a dodala, ministerstvo “potrebuje, aby SAV dodala vnútorné predpisy jednotlivých ústavov a ich zoznam majetku”.

SAV zaslala agentúre SITA analýzu procesov, ktoré vykonala pri transformácii smerom k ministerstvu školstva od 1. januára 2018. V polovici februára požiadala akadémia ministerstvo o metodické usmernenie. Odpoveď prišla 10. apríla, hoci bol na tlačive z ministerstva dátum 19. marec. K 30. marcu dodala SAV zakladacie listiny, údaje do registra a potvrdenia o väčšine riaditeľoch.

Nedodala mená riaditeľov, ktorí ešte neboli vymenovaní. Zakladacie listiny sú právny podklad pre naplnenie registra verejných výskumných inštitúcií, do ktorého malo ministerstvo postupne zapisovať jednotlivé ústavy a vyznačovať, ktoré dokumenty boli dodané, ktoré nie a ktoré treba doplniť. Dodnes tento register nevznikol. Koncom mája ministerstvo vyčítalo SAV nedodanie vnútorných predpisov, avšak táto požiadavka zaznela v priebehu transformácie vôbec po prvý raz, uvádza sa v stanovisku akadémie vied.

Z ministerstva neprišiel žiadny dokument

Podľa právneho stanoviska je v Zákone o SAV stanovené, že akadémia vnútorné predpisy založí do zbierky listín do 31. decembra 2018. Samotné ministerstvo v metodickom usmernení doručenom SAV 10. apríla konštatovalo, že vydanie vnútorných predpisov verejných výskumných inštitúcií pred 1. júlom 2018 nie je možné. V posledný májový deň dodala SAV vnútorné predpisy zakladateľa, odstránila chyby v údajoch dokumentov, na ktoré upozornilo ministerstvo školstva, a doplnila údaje o medzičasom vymenovaných riaditeľoch.

V júni zaslala SAV na ministerstvo posledné podpisové vzory nových riaditeľov, keďže už všetci boli vymenovaní, a skompletizovala posledné chýbajúce dodatky k zakladacím listinám na spresnenie využívaného majetku organizácií, pri ktorých to vyžadoval zákon.

Akadémia takisto dodala kompletnú rozšírenú štruktúru hmotného majetku u tých organizácií, u ktorých to vyžaduje zákon a podľa nadštandardných požiadaviek ministerstva školstva. V neposlednom rade SAV dodala doklady o budúcich členoch dozorných rád, ktoré mohli vzniknúť až po 1. júli, aj napriek tomu, že SAV mala k tejto novej požiadavke ministerstva školstva zásadné výhrady.

Počas júla neprišiel na SAV žiadny oficiálny dokument z ministerstva školstva. V týchto dňoch dodáva akadémia posledné schválené vnútorné predpisy novovzniknutých verejných výskumných inštitúcií, ministerstvo ich bude mať do konca mesiaca všetky.

Dali podnet na Generálnu prokuratúru SR

SAV začiatkom júla informovalo ministerstvo školstva o znení právneho výkladu Ústavu štátu a práva, ktoré hovorí o dodaní všetkých potrebných dokumentov, aj nad rámec zákona. Keďže ministerstvo školstva k tomuto dokumentu nevydalo stanovisko a nezačalo vo veci konať, predsedníctvo SAV požiadalo nezávislú právnu kanceláriu o výklad zákona. Na základe právnej analýzy podala akadémia podnet na Generálnu prokuratúru SR za nečinnosť ministerstva školstva vo veci transformácie SAV.

Z právnej analýzy podľa akadémie jednoznačne vyplýva, že ministerstvo školstva je povinné zapísať verejné výskumné inštitúcie do registra, keďže mu táto povinnosť (nie možnosť) vyplýva zo Zákona o SAV. Od dátumu dodania dokladov – 28. júna 2018 má ministerstvo minimálne 30 dní na vyznačenie splnenia povinnosti v registri a na vydanie potvrdenia o verejných výskumných inštitúciách. Táto lehota o pár dní uplynie.

Národná rada Slovenskej republiky v minulom roku prerokovala a schválila zákon o verejnej výskumnej inštitúcii. Podľa tohto zákona mali od 1. júla prejsť organizácie SAV do novej právnej, organizačnej a ekonomickej formy, ktorá mala výrazne zvýšiť samostatnosť organizácií, posilniť tlak na kvalitu a umožniť intenzívnejšiu spoluprácu SAV s inými subjektmi výskumu a inovácií, vrátane súkromnej sféry.

Reakcia ministerstva školstva

Podľa ministerstva školstva je zarážajúce a smutné zároveň, že SAV, ktorá od roku 2014 sama participovala na príprave zákona, ktorý upravuje proces transformácie ústavov na verejné výskumné inštitúcie, tak tá istá SAV dnes vo svojej vlastnej tlačovej správe priznáva, že sa prvýkrát na ministerstvo obrátila až v polovici februára, teda päť a pol mesiaca po nadobudnutí účinnosti zákona.

Rovnako SAV vo svojej vlastnej tlačovej správe priznáva, že nedodala ministerstvu všetky potrebné dokumenty do zákonom stanoveného termínu, teda do 31. mája 2018, dokonca dodnes neeviduje ministerstvo všetky potrebné dokumenty.

„Pre úplnosť dodávame, že problém nie je len v nedodaní vnútorných predpisov, ale najmä v nedodaní identifikácie majetku, pohľadávok, iných majetkových práv, ktoré mali byť pre úspešný proces transformácie dodané do 31. mája 2018,“ píše sa v stanovisku rezortu školstva, ktoré agentúre SITA zaslal odbor komunikácie a protokolu.