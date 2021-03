Šéf diplomacie Korčok skritizoval premiéra Matoviča, pri prílete Sputniku V sa zachoval nevhodne

Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) nepovažuje účasť premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) pri prílete Sputniku V na Slovensko za vhodnú. Korčok to uviedol vo svojom profile na sociálnej sieti.

„Ani mňa, ani nikoho z vlády totiž nenapadlo vítať vakcíny, ktoré k nám prišli z iných štátov. Mohli sme byť pri americkej, nemeckej či britsko-švédskej, ale neurobili sme to, lebo to nedáva zmysel,“ priblížil Korčok s tým, že od začiatku opakuje, že nejde o to, odkiaľ vakcína pochádza, ale či je v Európskej únii (EÚ) registrovaná.

Dodal, že Sputnik V o registráciu ani nepožiadal, a preto „takáto politická pozornosť“ práve tejto neregistrovanej vakcíne, nie je podľa Korčoka na mieste.

V pondelok 1. marca priviezli na Slovensko prvé dávky ruskej vakcíny Sputnik V. Vakcína Sputnik V nie je registrovaná Európskou liekovou agentúrou (EMA). Slovensko ju však môže používať ako neregistrovaný liek, a to na základe rozhodnutia ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽaNO). Z krajín EÚ ju používa len Maďarsko.