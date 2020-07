Šéf Európskej rady na summite EÚ navrhol zmenšiť objem grantov z fondu obnovy o 50 miliárd eur

Predseda Európskej rady Charles Michel na summite Európskej únie (EÚ), ktorý má rozhodnúť o fonde obnovy po koronakríze, v sobotu 17. júla predložil nový kompromisný návrh spočívajúci v presune 50 mld. eur z grantov do balíka úverov.

Informuje o tom portál politico.com, ktorý uviedol, že podľa návrhu by sa celková suma fondu ponechala na úrovni 750 mld. eur, ale objem grantov by sa zredukoval na 450 mld. eur z pôvodne navrhovaných 500 mld. eur. Ide o ústupok požiadavkám takzvaných šetrných štátov, a to Rakúska, Dánska, Holandska a Švédska.

Michel zároveň navrhol kompromis v oblasti spravovania fondu v snahe získať súhlas Holandska. Podľa dokumentu, do ktorého mohlo Politico nahliadnuť, by sa zaviedla takzvaná núdzová brzda. Ak by nejaká krajina nesúhlasila s uvoľnením financií z fondu obnovy, mohla by požiadať, aby sa vecou bezodkladne zaoberala Európska rada a Rada pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN).

Holandsko žiada, aby sa financie z fondu obnovy uvoľňovali jednomyselným schvaľovaním všetkých krajín EÚ. Holandský návrh odmietajú napríklad Taliansko a Španielsko a podľa Európskej komisie a Európskej rady nie je právne realizovateľný, dodáva politico.com.