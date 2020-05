Šéf PLANEO Elektro Peter Benický: Do firmy sa nám opäť vracia optimizmus

Znovuotvorenie predajní dodalo optimizmus kupujúcim aj predajcom. „Dodržiavanie prísnych hygienických podmienok v predajniach je náročné, ale s doterajšou neistotou neporovnateľné,“ hovorí CEO najrozšírenejšej siete predajní s elektrom.

Po ôsmich týždňoch otvára svoje predajne aj najrozšírenejšia sieť elektropredajní PLANEO Elektro. Z päťdesiatky prevádzok otvorí za prísnych hygienických podmienok 37.

Po dočasnom zatvorení predajní prešlo PLANEO Elektro, podobne ako množstvo ďalších obchodníkov, na predaj cez e-shop. Objem online predaja zakrátko narástol o vyše 300 % vo vybraných komoditách, výpadok prevádzky päťdesiatich predajní po celom Slovensku však bol citeľný a koniec opatrení pre koronavírus v nedohľadne. Plán postupného uvoľňovania obmedzení a otvárania prevádzok zaradil veľké predajne do tretej fázy. Spojením druhej a tretej fázy však môže PLANEO otvoriť 37 z 50 predajní už teraz. „Zo dňa na deň sme museli zatvoriť všetky predajne, ľudia zostali doma a na homeoffice, žiaľ, museli sme aj prepúšťať. To všetko spolu s neistou budúcnosťou a chýbajúcimi sociálnymi kontaktmi je psychicky mimoriadne náročné. Naši zamestnanci budú mať o čosi sťaženejšie podmienky, pretože budú musieť dodržiavať veľmi prísne hygienické opatrenia v predajniach. To je však maličkosť oproti neistote, v ktorej žili doteraz a do firmy sa nám opäť vracia optimizmus,“ hovorí šéf PLANEO Elektro Peter Benický.

Dvojtýždenný „náskok“ oproti avizovanému plánu uvoľňovania opatrení vidí Peter Benický pozitívne, ale v predpovediach je opatrný. „Nepredpokladám, že po otvorení obchodov sa budú zákazníci hrnúť do nakupovania. Predajcovia všeobecne budú musieť vyvinúť veľa úsilia, aby kupujúcich zaujali. To, čo bude pre zákazníka lákavé, sa odrazí na profite predajcu,“ domnieva sa. Pre PLANEO Elektro však zákaznícke benefity nie sú novinkou, ale pravidlom. Od 6. do 16. mája prebieha vo všetkých otvorených predajniach akcia mínus 10 % na všetok tovar a možnosť nákupu na splátky bez navýšenia. Svoje bonusy budú môcť využiť aj držitelia vernostnej Rodinnej karty. „Naši predajcovia prešli školením dodržiavania hygienických štandardov v súvislosti s COVID-19 a v plnom nasadení sa už tešia na zákazníkov,“ hovorí Peter Benický. Ďalších 12 predajní v obchodných centrách sa pripravuje na svoj comeback a jedna v Galante na reopen, ktorý by mal byť podľa plánov 11. mája. „Aj to sú príležitosti pre ďalšie atraktívne akcie, ktoré už teraz pre našich zákazníkov pripravujeme,“ dodáva.

Peter Benický. Foto: PLANEO Elektro

