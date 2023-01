Šéf ruskej Štátnej dumy Volodin sa vyhráža Nemecku vyvlastňovaním, ak sa ruský majetok použije na obnovu Ukrajiny

Predseda ruskej Štátnej dumy Vjačeslav Volodin sa vyhráža Nemecku vyvlastňovaním, ak Západ použije ruský majetok na obnovu Ukrajiny. Informuje o tom portál Európska pravda.

„Dnes sa nemecká vláda rozhodla presunúť problémy vytvorené svojimi predchodcami na našu krajinu. Za týmto účelom plánujú zhabať ruský majetok na prestavbu Ukrajiny,“ napísal Volodin na komunikačnej platforme Telegram.

Vyvlastňovanie s podmienkou

„Keď spravia toto rozhodnutie, my máme právo na rovnaké kroky v súvislosti s majetkom Nemecka a ďalších štátov,“ dodal s tým, že pravidlá by mali byť pre každého rovnaké a zároveň varoval, že by to mohlo odštartovať proces, keď budú štáty „ignorovať medzinárodné právo a svojvoľne konfiškovať, čo sa im zapáči“.

V Nemecku sa o možnosti konfiškácie ruského majetku na obnovu Ukrajiny hovorí už dlhšie. K zástancom vyvlastnenia majetku ruských oligarchov patrí aj spolkový minister spravodlivosti Marco Buschmann.

Podmienkou však podľa neho je, že sa preukáže na súde, že sa daná osoba podieľala na vojnových zločinoch alebo ilegálnom konflikte.

USA a Kanada už konajú

Americký Senát 22. decembra schválil dodatok, ktorý umožní presun zhabaného majetku ruských oligarchov ľudu Ukrajiny.

Kanada krátko predtým oznámila, že spustila proces konfiškácie majetku v hodnote 26 miliónov dolárov spoločnosti patriacej sankcionovanému ruskému oligarchovi Romanovi Abramovičovi.

Európska únia však ku koncu roka 2022 v tomto smere nepodnikla žiadne reálne opatrenia.